Analitik veriler ışığında risk ve insan sermayeleri konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon'un hazırladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'nun 2024 yılı ilk dokuz ayını kapsayan sonuçları yayımlandı.



Aon Küresel Doğal Afetler Raporu sonuçlarına göre 2024 yılının 3. çeyreğinde başta Atlantik kasırgası, Orta Avrupa ve Çin'deki seller, Kuzey Amerika'daki şiddetli fırtınalar olmak üzere meydana gelen afetler, yılın toplam ekonomik kayıplarını 258 milyar doların üzerine çıkarttı. 21. yüzyılın ilk dokuz ay ortalaması ise 276 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



İlk dokuz ayda, 32'si Kuzey Amerika'da, 8'i Asya'da, 4'ü EMEA'da (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve 3'ü Güney Amerika'da olmak üzere 47 olayda 1 milyar doların üzerinde zarar meydana geldi. Açık ara en maliyetli afet Helene Kasırgası olurken eylül ayındaki Süper Tayfun Yagi ise Güneydoğu Asya'da 12,6 milyar dolarlık tahmini zarara yol açtı. En maliyetli afetlerin içinde bir diğer önemli olay Çin'de meydana gelen yoğun sel felaketleri oldu.



Bu yılki toplam sigorta kayıplarının 125 milyar doları aşması bekleniyor

2024'ün ilk dokuz ayında doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigorta kayıplarının 102 milyar dolara ulaşması ve 21. yüzyıl ortalaması olan 79 milyar doların oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Milton kasırgasının nihai zararına ek olarak yılın geri kalanında yaşanacak muhtemel afetler nedeniyle bu yılki toplam sigorta kayıplarının 2023 yılındaki 125 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



“Sigorta sektörünün ekonomilerin doğal afetlere karşı dayanıklılığını arttırma sorumluluğu var”

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, “2024 yılının ilk dokuz ayında 258 milyar doları bulan ekonomik kayıplar, doğal afet risk yönetiminin gittikçe daha kompleks hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Böylesine zorlu dönemlerde sigorta sektörünün doğru risk yönetimi yaparak ve hızlı aksiyonlar alarak bireylerin, kurumların ve dolayısıyla ekonomilerin dayanıklılığını arttırma yönünde önemli sorumlulukları bulunuyor. Küresel iklim krizinin derinleştiği çağımızda, Aon olarak biz de yenilikçi sigorta çözümleri ve risk yönetimi stratejileri ile müşterilerimizin bu tür zorluklara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.” dedi.



2024 yılının ilk dokuz ayında en fazla ekonomik kayba neden olan ilk beş küresel afet şunlar oldu:



Afet Tarih Ülke Ölü Sayısı Ekonomik Kayıp (milyar dolar) Helene Kasırgası 25/09-28/09 ABD, Meksika, Küba 227+ 55* Noto Depremi 01/01 Japonya 299 17,9 Güney ve Orta Çin'deki Seller 09/06-14/07 Çin 315 15,6 Süper Tayfun Yagi 01/09-09/09 Güneydoğu Asya 829 12,6 Şiddetli Fırtınalar 15/01-21/01 ABD 6 7