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Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor

Güncel 17.12.2020, 12:23
Yetiştirdiği kazlar adeta kapışılıyor
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Emeklilik hayatını kırsalda çeşitli etkinliklerle değerlendiren Adnan Çakır, yetiştirdiği ve özellikle kışın talep gören kazlarının yarısını şimdiden sattı.