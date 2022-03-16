Yeşim Salkım ve kızı, Türk yemeklerini överken yazım yanlışı yapan Şeyma Subaşı'yı tiye aldı

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Evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı İstanbul'a gelerek Türk yemeklerini övmeye başladı. Yeşim Salkım ve kızı sosyal medya hesabından İngilizce olarak yazdığı paylaşımda su böreği için "Water pie" yazan Subaşı'yla dalga geçti.

Acun Ilıcalı ile 2019 yılında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı ve evlilik kararı aldığı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldıklarını açıklayan Subaşı, uzun süredir yaşadığı yurt dışından İstanbul'a geldi. Türk yemeklerini övgüler yağdıran Subaşı, eleştirilerden de kurtulamadı.