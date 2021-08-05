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Yeşil Vatan’ın ‘Nene Hatunları’

Güncel 05.08.2021, 19:03
Yeşil Vatan’ın ‘Nene Hatunları’
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Muğla’daki orman yangınlarında yangın söndürme ekiplerinin en büyük destekçisi vatandaşlar olurken, kadınlar da alev savaşçılarının bir parçası haline geldi