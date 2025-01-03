2024'te 10 Bin 186 Yerli Patent Başvurusu

Son 22 yılda TÜRKPATENT’in yalnızca tescil hizmeti sunan bir kurum olmaktan çıkarılarak yenilik ekosistemine yön veren bir yapıya dönüştüğünü belirten Kacır, yerli patent başvuru sayısının 2024 yılında 10 bin 186’ya ulaştığını açıkladı. Bu sayının, Türkiye’nin bu alandaki başarısını ortaya koyduğunu vurgulayan Kacır, "22 yıl önce günde yalnızca bir patent başvurusu yapılırken bugün bu sayıyı günlük ortalama 28'e çıkarmış durumdayız," dedi.

Kacır, Türkiye’nin yerli patent başvurularında dünyada 12’nci, marka başvurularında 6’ncı ve tasarım başvurularında 2’nci sırada yer aldığını da belirtti.

TÜRKPATENT Akademi ile Dijital Eğitim Devrimi

Bakan Kacır, TÜRKPATENT Akademi’nin dijital dönüşüm adımlarına dikkat çekerek, coğrafi engelleri aşan bir eğitim modeli sunduklarını ifade etti. Patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler gibi geniş bir yelpazede bilgi sunacak dijital platformun, bin 200 dakikadan fazla içerik ve 56 eğitim modülüyle hizmet verdiğini kaydetti.

Kacır, "Dijital çağda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza dijital rozetlerle yetkinliklerini tescilleme imkânı sunacağız. Önümüzdeki dönemde dijital kitaplar ve yayınlarla platformumuzu daha da zenginleştireceğiz,” dedi.

Coğrafi İşaretlerde Büyük Başarı

Türkiye’nin kültürel mirasını coğrafi işaretlerle tescilleyerek hem üreticiyi hem tüketiciyi koruduklarını belirten Kacır, bu alanda Çin’den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldiklerini söyledi. 2024’te Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil sayısının 18’den 29’a çıktığını ifade eden Kacır, zengin kültürel değerlerin uluslararası tanıtımına yönelik etkinliklerin 2025 yılında yoğunlaşacağını duyurdu.

Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Ekonomik Değer

Türkiye’nin güçlü Ar-Ge ve inovasyon altyapısının çıktılarının ticarileştirilmesi için yeni mekanizmalar geliştirdiklerini ifade eden Bakan Kacır, “Yenilikçi sanayiye entegrasyonu ve girişimcilere sunulması için çalışıyoruz. Patentlerin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak adımları hızlandıracağız,” dedi.

İmza Töreni Düzenlendi

Programın sonunda, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın’ın katılımıyla Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi’ne ilişkin imza töreni gerçekleştirildi. Tören, Türkiye’nin fikri mülkiyet ve inovasyon yolculuğunda atılan önemli bir adım olarak dikkat çekti.