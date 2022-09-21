Muğla Milas'ta Beçin sakinleri kışı rahat geçirecek

Muğla'nın Milas ilçesinde Beçin 1. Soğukkuyu Mevkii mahalle sakinlerinin yağışlı havalarda yaşadığı sorunların giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.MUĞLA (İGFA) -Milas Belediyesi’nin Beçin Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Beçin 1. Soğukkuyu Mevkii’nden çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Beçin 1. Soğukkuyu Mevkii’nin dere nedeniyle sorunlu bir alan olduğunu vurgulayan Başkan Tokat, “Ekiplerimiz bu bölgede yoğun bir çalışma sürdürüyor. DSİ’nin yapmış olduğu bazı iş ve işlemler sonucunda özellikle yağışlı havalarda ciddi sorun yaşayan bu alanda muhtarımız ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda çalışma başlatmaya karar verdik. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar artık çözüme kavuşuyor.” dedi.

Beçin’de şu ana kadar 7 bin metre karelik bir parke imalat çalışmasının tamamlanmış durumda olduğunu da belirten Başkan Tokat, “Muhtarımızın gösterdiği başka bir bölge ile birlikte toplam 15 bin metrekarelik bir çalışmamız olacak. Bordür imalatı ile birlikte ayrıca koruge boru döşemesi de yaptığımız alanda yağmurdan kaynaklı sorunları bu çerçevede çözmüş olacağız” dedi.

Çalışmalar kapsamında sadece mülkiyet sorunu olan bir alanı boş bırakmak zorunda kaldıklarının altını çizen Başkan Tokat, ilerleyen süreçte başlatacağımız kamulaştırma işlemleri ile bu sorunu da gidereceklerini söyledi.

Çalışma alanından yaptığı açıklamada, Beçin mahalle muhtarı ile birlikte belirlenen alanda başlatılan park çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Tokat, parkın ilerleyen günlerde vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini de verdi.

Bu arada doğalgaz çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Tokat, ana yol üzerinde çalışmaların aktif olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.