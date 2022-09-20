Manisa'nın simgesi olacak projenin AVM ayağına yakın mercek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın simgesi haline gelecek olan Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Otel ve AVM'yi içeren projenin AVM ayağında devam eden çalışmaları inceledi.MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlayan dev projenin Büyükşehir Belediye Hizmet binası ve Otel ayağında çalışmalar tamamlandı.

Projenin AVM'yi içeren bölümünde ise çalışmalarda son aşamaya gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, eşlik etti. Projenin sosyal donatı alanlarıyla incelemesine başlayan Başkan Cengiz Ergün, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ergün, daha sonra projede yer alan iş yerleri, çocuk oyun alanları ve otopark bölümlerini de inceledi. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'dan bilgiler alan Başkan Cengiz Ergün, dev projenin AVM bölümünün de kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını belirtti.