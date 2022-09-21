Manisa'da 'atık su aboneliği' bilgilendirmesi

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa’da resmi kurumlara ziyaret gerçekleştirerek, Atıksu abonelikleri üzerine kurumların gerçekleştirmeleri gereken hususlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa merkezdeki resmi kurumlara ziyaret gerçekleştirerek, atıksu abonelikleri üzerine bilgi verdi.

Daire Başkanı Talip Akbaş, ziyaretlerde, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri uyarınca kurumların gerçekleştirmeleri gereken hususlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretlerde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, atıksu aboneliği bulunan bulunmayan tüm kurumları yerinde ziyaret edip bilgilendirmede bulunuyor. Uygulamaların ne şekilde yapıldığı, denetimlerde hangi hususlara dikkat edildiği, kurumların üstlerine düşen görevler, hangi mevzuatlara göre uygulamaların gerçekleştirildiği ve söz konusu uygulamaların yapılmaması durumunda, atıksu altyapı sistemlerinde ne tür sorunların yaşanacağını yetkililere anlatılıyor. Çevre açısından büyük öneme sahip bu konu üzerinde hassasiyetle duruluyor.