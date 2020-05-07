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KARANTİNANIN İLK OLARAK UYGULANDIĞI ARTVİN-BORÇKA’DA VAKA SAYISI SIFIRLANDI

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk karantina uygulanan Artvin’in Borçka ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı.

KARANTİNANIN İLK OLARAK UYGULANDIĞI ARTVİN-BORÇKA’DA VAKA SAYISI SIFIRLANDI

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk karantina uygulanan Artvin’in Borçka ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:33
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KARANTİNANIN İLK OLARAK UYGULANDIĞI ARTVİN-BORÇKA’DA VAKA SAYISI SIFIRLANDI

Vaka sayısının sıfırlanmasından ve Borçka halkının tedbirlere uymasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: “Bu süreci bütün kurumlarımızla birlikte en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Ancak asıl başarı Borçka halkınındır. Karantina uygulamasının ilk gününden itibaren morallerini bozmadan tedbirlere uyan bütün Borçkalı hemşerilerime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.


 

REHAVETE KAPILMADAN MÜCADELEYE DEVAM
Karantina sürecinin bittiğinin, vaka sayısının sıfırlandığının ancak mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: “Karantina süreci 17 Nisan’da bitmişti. Ancak tedbirlerimizi hiç aksatmadan uyguladık. Sokağa çıkma mecburiyeti olan vatandaşlarımız için ulaşılabilir noktalara hijyen ve dezenfektan ürünleri yerleştirdik. Maske ve eldiven tüketiminin sağlıklı koşullarda olması için atık kutularını kentimizin birçok köşesine koyduk. Borçka halkının özverili tutumu ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle bugün vaka sayımız sıfırlandı. Fakat bizler rehavete kapılmadan mücadeleye devam edeceğiz. Elbette moralimiz artık daha iyi ancak bu bir gevşemeye yol açmamalı. Vaka sayısını sıfırlamak birinci önceliğimizdi, şimdi ise vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesini engellemek önceliğimiz. Bu süreç sonlanıncaya kadar sosyal mesafeye dikkat etmeli, maske kullanımından vazgeçmemeliyiz. Ben Borçka halkına güveniyorum ve inanıyorum, birlikte başaracağız.” dedi.

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