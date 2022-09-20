Gaziantep'te 'hareketli' etkinlikler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ulusal koordinatörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” bu yıl tema olarak “Daha iyi bağlantı kur”, “Çeşitlendir ve devam et” olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Gazi şehirdeki kutlamalar kapsamında GastroAntep’in düzenlendiği Festival Park’a elektrikli test otobüsü ile ulaşım sağlandı.

Festival Park’ta ziyaretçileri bilgilendirme standı açıldı, yarışmalar düzenlendi, bisiklet çekilişleri gerçekleşti. Gazi şehrin yeni kardeş şehri Braga’nın belediye başkanı ve heyeti ile beraber Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği “Kardeş Şehirler Tramvay Sürüşü” etkinliği yapıldı.

Temiz bir gelecek ve doğa için yapılan etkinlikler kapsamında ulaşımdaki aktarmalar da ücretsiz oldu.

Çevre dostu ve sürdürülebilir lojistik için elektrikli kargo araçlarıyla teslimatlar yapılırken, okullarda Avrupa Haraketlilik Haftası hakkında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Gaziray Mücahitler İstasyonu’na bisiklet sürüşü ve banliyö aktarma etkinliği gerçekleşti.