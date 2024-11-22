Müşteriler için sağladığı katma değer, çok yönlülük ve esneklikle dikkat çeken, iki gövde tipi ve uzunluğuyla iki batarya boyutuna sahip yüksek taşıma kapasiteli yeni eSprinter farklı kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Daha fazla menzil ve yük taşıma arasında tercih yapılabilen yeni eSprinter, 81 kWh ve 113 kWh kullanılabilir batarya kapasitesiyle birçok sektöre yönelik geniş kapsamlı çözümleriyle dikkat çekiyor. eSprinter, sahip olduğu Lityum Demir Fosfat batarya ile daha çevre dostu ve uzun bir kullanım ömrü sunarken MBUX bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş güvenlik ve destek sistemleri ve daha zengin bir donanım ile de akıllı ve teknolojik çözümler sağlıyor. Mercedes-Benz eSprinter 2.730.102 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarına giriş yapıyor.

“Sürdürülebilirlik hedeflerimizin bilinciyle hafif ticari araçlarımızdaki elektrikli dönüşümün ilk adımını eSprinter ile atıyoruz.”

22 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, 2024 yılında Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak pazar paylarını yüzde 13’ün üzerinde büyüterek 7 bin 607 adetlik satışa ulaştıklarını belirtti. Satışların bu düzeyde devam etmesi durumunda 2023’ün üzerinde bir satış rakamı elde edeceklerini söyleyen Akdeniz, “2024 yılının ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar tarihimizde Sprinter ve Vito satışında tüm yılların en yüksek adedine ulaştık” dedi.

Karbon nötr bir gelecek için hafif ticari araçların da elektrikfikasyon stratejisine sahip olduğunu vurgulayan Tufan Akdeniz; Ambition 2039 ile belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tüm değer zinciri ve araçların tüm yaşam döngüsü boyunca net karbon nötr bir gelecek inşa etmek istediklerinin altını çizdi. Yeni tamamen elektrikli eSprinter ile Hafif Ticari Araçlar olarak elektrikli çağa ilk adımlarını attıklarını söyleyen Akdeniz, “2026 yılından itibaren hayatımıza girecek modüler ve ölçeklenebilir VAN.EA mimarisi ile de elektrifikasyon stratejimizi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Böylece tüm yeni geliştirilen orta ve büyük hafif ticari araçlarımızın doğuştan elektrikli olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Gökhan Yeğin: eSprinter şehir dışında 478 kilometreye şehir içinde 530 kilometreye kadar ulaşan menziliyle birçok sektör için ideal bir araç.

Birçok sektöre yönelik geniş kapsamlı çözümleriyle hafif ticari araç segmentini baştan tanımlayarak yıllardır öncü konumunu sürdüren Sprinter’ın bu kez de elektrikli olarak Türkiye yollarına çıkacağını söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Yeğin, eSprinter’ın iki gövde tipi ve uzunluğu, iki batarya boyutu, iki farklı motor gücü seçeneği ve yüksek taşıma kapasitesiyle çok yönlü ve esnek olduğunu vurguladı.

eSprinter’ın 81 kWh ile 340 kilometreye ve 113 kWh batarya ile 478 kilometreye kadar mesafeyi kat edebileceğini belirten Yeğin, “WLTP şehir içi verilerine göre 530 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da özellikle şehir içinde çalışan birçok sektörün işini oldukça kolaylaştıracak” dedi.

Lityum Demir Fosfat bataryası sayesinde aşırı ısınma ve termal kaçağa karşı daha fazla güven sağlayan eSprinter’ın, lityum iyon bataryaya göre daha uzun bir yaşam ve şarj döngüsüne sahip olduğunu vurgulayan Yeğin, eSprinter’ın sektörde rakiplerinden bu anlamda ayrıştığını ve ekolojik ayak izi bakımından daha çevre dostu olduğunu belirtti.

Yeni Mercedes-Benz eSprinter, farklı uzunluk ve gövdeleriyle esnek çözümler sunuyor

Çok yönlü bir araç olan yeni Mercedes-Benz eSprinter, çok sayıda teknik yeniliğin yanında üç modülden oluşan yeni bir konsepti temel alıyor.

Ön modül tek tip gövde şeklinde tasarlanarak tüm yüksek voltajlı bileşenleri kapsıyor ve aks mesafesi ve batarya boyutundan bağımsız olarak değişiklik yapmadan tüm araç çeşitleriyle birleştirilebiliyor. Gövdenin altında ve akslar arasında yer alan entegre yüksek voltajlı batarya modülü alandan tasarruf sağlarken düşük ağırlık merkeziyle de yol tutuşunu daha iyi bir seviyeye taşıyor. Kompakt ve güçlü elektromotor da arka modüle entegre olarak sunuluyor.

D AUTO reküperasyon teknolojisi ile verimli ve konforlu sürüş

eSprinter optimize edilmiş ve verimli sürüş sağlayan gelişmiş reküperasyon teknolojisiyle de öne çıkıyor. Otomatik reküperasyon D AUTO, "Öngörülü sür ve enerji tasarrufu yap" ilkesiyle radar sensörlerinin bilgileri ile kamera ve navigasyon verilerini optimize ederek reküperasyonun gücünü otomatik olarak gerçek zamanlı bir şekilde duruma uygun adapte ediyor.

eSprinter’ın sahip olduğu ısı pompası ise özellikle düşük sıcaklıklarda menzil kaybını önlüyor. İç mekânı ısıtmak için elektrikli tahrikten ve yüksek voltajlı bataryadan gelen atık ısıyı verimli bir şekilde kullanarak pil gücüne olan ihtiyacı büyük ölçüde azaltıyor.

MBUX ile sürücülerin ve yolcuların hayatı kolaylaşıyor

Yeni eSprinter, sahip olduğu 26 cm (10,25 inç) ekranlı MBUX (Mercedes Benz Kullanıcı Deneyimi) ile daha fazla konfor ve güvenlik sunuyor. Ayrıca aktif menzil yönetimi, bulut tabanlı hizmetler ve uygulamalarla akıllı navigasyonlu (elektrikli zekaya sahip navigasyon) elektromobil ekosistemine de entegre olarak şeffaf ve mümkün olan en yüksek planlama güvenliğiyle rahat bir yolculuk sağlıyor. Bu özelliğiyle hem sürücülerin hem de yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

Güvenlik ve destek sistemleriyle de çok farklı

Yeni eSprinter’ın çoğu standart donanıma dahil olan güvenlik ve destek sistemleri de her türlü sektörün güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Aktif Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Asistanı, ATTENTION ASSIST yorgunluk uyarısı, aracın üretim tarihinden itibaren yedi yıla kadar ücretsiz navigasyon verilerini içeren hız sabitleme özellikli Akıllı Hız Asistanı, panel vanlar ve minibüs için geri vites kamerası standart olarak sunuluyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak, ilk kez, harekete geçerken aracın önündeki diğer yol kullanıcılarıyla çarpışmayı önleyen Harekete Geçme Bilgi Yardımcısı’na da sahip olan eSprinter, N2 onaylı araçlar için standart, ancak diğer versiyonlarda opsiyonel olarak sunulan Yan Koruma Yardımcısı ile de güvenlik standartlarını değiştiriyor. Park paketi kapsamında 360 derece kamera ve engellerin görünürlüğünü sağlayan yeni 3D ekran rahat ve hızlı park etmeyi sağlıyor. Opsiyonel dijital dikiz aynası, arka cam olmadığında veya araç uzun olduğunda bile arka tarafın rahat bir şekilde görülmesini sağlıyor.

Teknik Veriler

eSprinter Panelvan