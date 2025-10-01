Kadın memurlara doğum öncesi ve sonrası toplam 24 hafta izin verilmesi planlanırken, babalara ve koruyucu ailelere de yeni haklar getiriliyor.

Yeni taslağa göre, kadın memurlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık analık izni kullanabilecek. Mevcut uygulamada ise izin süresi doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta ekleme hükmü ise değişmeden uygulanacak.

Babaların da izni uzuyor. Eşi doğum yapan memurlara verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılacak. Böylece babaların doğum sonrası süreçte aileye daha fazla destek olması hedefleniyor.

Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğa sahip koruyucu aile memurlar için özel izinler öngörülüyor. Buna göre, çocuk koruyucu aileye teslim edildikten sonra memur, isteği halinde 15 gün izin kullanabilecek. İşçi statüsündeki kişiler için ise 15 günlük ücretsiz izin hakkı getirilecek.

Düzenlemenin gerekçesinde, son yıllarda doğum oranlarının düşmesi ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde “çok yaşlı nüfus” statüsüne yaklaşması gösterildi. Koruyucu ailelere sağlanan bu teşvikle, devlet memurlarının koruyucu aile sürecine daha aktif katılımı amaçlanıyor.

Hükûmet yetkilileri, “Bu düzenleme ile hem koruyucu aile sayısının artması ve çocukların aile yanında yetişme imkânının güçlenmesi, hem de devlet memuru koruyucu ailelerin çocuklarla daha fazla vakit geçirebilmesi hedeflenmektedir” açıklamasını yaptı.

Yeni doğum izni düzenlemesinin önümüzdeki dönemde yasalaşması bekleniyor.