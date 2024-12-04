Erken BES’te en fazla sözleşme adedinin de sıfır yaş grubunda bulunduğunu vurgulayan Ayhan Sincek, “Türkiye genelinde 1,5 milyonun üzerinde sözleşmeye ulaşan 18 yaş altı BES, bebeklere doğum hediyesi olarak verilmeye başlandı. Erken yaşlardan itibaren tasarruf yapma alışkanlıkları, gençlerin hayat yolculuklarında onlara büyük avantajlar kazandırıyor. Katılım Emeklilik olarak, Erken BES’i yeni doğanlar ile büyütmeye ve sektörün dinamizmini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Faizsiz BES ve sigortacılığın öncü şirketi Katılım Emeklilik olarak 2024 ile birlikte sektörde 10’uncu yılını da geride bıraktıklarını vurgulayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sektör genelinde Kasım ayı itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Sisteme 18 yaş altında 1,5 milyonun üzerinde sözleşme dahil olurken en çok katılımın 140 bin sözleşme ile sıfır yaşta gerçekleştiğini gördük. Sektörün öncüsü olarak biz de Erken BES ile 152 bin adedin üzerinde sözleşmeye ulaştık. Son yıllarda gençlerin ve ailelerin BES’e olan ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Ailelerin de teşvikiyle geleceği güvence altına alma ve tasarruf yapma fikri daha çok yaygınlaşıyor. 18 yaş altı BES’in büyüme performansı BES’in günden güne gençleştiğini gösteriyor. Gençlerin enerjisi ve ailelerin güveni ile büyümek bizler için de büyük bir gurur kaynağı oluyor” diye konuştu.

Faizsiz fonların 2024 yılı içerisinde güçlü bir performans sergilediğinin altını çizen Sincek, “BES’te 1,1 trilyon TL’yi aşan toplam fon büyüklüğü içinde, katılımcı fon tutarını incelediğimizde 306 milyar TL’nin faizsiz fonlarda değerlendirildiğini görüyoruz. Özellikle katılım esaslı fon getirilerinde konvansiyonel tarafa göre iyi performans, katılım pazar payının artmasına ciddi oranda pozitif katkı sağlıyor. Buradaki yükselişi katılım esaslı fonların yıldan yıla artan pazar payından da anlayabiliyoruz. Şöyle ki; katılım esaslı fonların pazar payının yüzde 26’yı aştığını görüyoruz” dedi.

Faizsiz ve yüksek getirili fonlar Erken BES’e ilgiyi artırdı

Katılım Emeklilik olarak farklı risk profillerine sahip katılımcılar için geniş bir fon yelpazesi sunduklarını söyleyen Ayhan Sincek “Her bireyin yatırım hedeflerine en uygun çözümü bulmasını sağlıyoruz. Bu sayede BES katılımcılar, enflasyonun üzerinde getiri elde etme fırsatı yakalıyor. Ayrıca, yüksek performanslı 17 faizsiz fon seçeneğimiz de ailelerin Erken BES'e olan ilgisini artıran önemli bir faktör. Aileler, çocuklarının geleceğini güvence altına almak için birikimlerini katılım esaslı emeklilik fonlarında, örneğin altın, döviz veya hisse senedi gibi araçlarda değerlendirebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu yıl iki yeni BES fonunu katılımcılarına sunduklarını dile getiren Sincek, “Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) ve Sürdürülebilirlik Katılım EYF Fonunu BES katılımcısıyla buluşturduk. Katılım Emeklilik olarak Sürdürülebilirlik Fonunu kurarak Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kurulan ilk katılım esaslı sürdürülebilirlik fonuna imza attık. Sürdürülebilir gelecek anlayışıyla hareket ederek, yüksek performans hedeflerimizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim İlkeleriyle (ESG) birleştiriyoruz. Fon stratejimizi ağırlıklı olarak ESG kriterlerine uygun olarak seçilmiş şirketlerin ortaklık payları ve yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonları odağında oluşturuyoruz. Bu stratejiyle, hem yatırımcılarımıza makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen şirketlerin teşvik edilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Katılımcıların güvenli ve istikrarlı getiri hedeflerini karşılamaya odaklandıklarını belirten Sincek, “Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yatırım stratejisi çerçevesinde öncelikli olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşuyor. Bu fonumuz ile katılımcıların orta risk profiliyle istikrarlı bir getiri sağlamasını hedefliyoruz. Fonumuz, şeffaf ve disiplinli bir yatırım yaklaşımıyla, uzun vadeli sürdürülebilir başarıyı amaçlıyor” ifadesini kullandı.

Yüksek getirili faizsiz fonların yanı sıra Erken BES’lilere sundukları ayrıcalıkların ve avantajların da altını çizen Sincek “Erken BES katılımcılarımız da başka hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 30 devlet katkısından faydalanabiliyor. Başlangıç aşamasında giriş aidatı ödemeden tasarrufa başlama imkânına sahip olabiliyor. Arzu ederlerse ara ödemeler ile daha fazla birikim elde edebiliyor. Ayrıca Erken BES’te farklı yaş gruplarına özel pek çok ek hizmet sunuyoruz. Erken BES’li çocuklarımızın yaşlarına uygun olarak hazırlanmış paketlerle diş ve göz sağlığına yönelik check up’lar, oyun terapisi, psikolojik ve eğitim danışmanlığı gibi pek çok hizmete kolayca erişebilmelerini sağlıyoruz. Katılım Emeklilik olarak 18 yaş altı BES alanında da farkımızı ortaya koyarak öne çıkıyoruz” şeklinde konuştu.