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Yaz kış demeden cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağlıyorlar

Güncel 28.12.2020, 11:28
Yaz kış demeden cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağlıyorlar
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde ikamet eden Çelik ailesi, yaz kış demeden yıl boyunca cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağlıyor.