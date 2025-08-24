Yaya geçitlerinden hız sınırlarına, Zengezur Koridoru’ndan Suriye sınırındaki taşımalara kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını araladıklarını ifade etti.

Yaya Geçitlerinde Yeni Dönem: Alt ve Üst Geçitlere Geçiliyor

Meskûn mahal dışındaki kara yollarında bulunan hemzemin yaya geçitlerine yeni düzenleme geliyor. Bakan Uraloğlu, gereksiz ve birbirine yakın konumda bulunan geçitlerin kaldırılacağını ve bu noktalarda alt ve üst geçitler inşa edileceğini duyurdu.

"Birçok yerde yaya geçidi nedeniyle hız sınırını 50 km’ye düşürmek zorunda kalıyoruz. Bu hem trafiği yavaşlatıyor hem de verimliliği düşürüyor. Bu nedenle gereksiz olanları kapatarak daha güvenli ve akıcı bir trafik düzeni sağlayacağız," diyen Uraloğlu, yıl sonuna kadar bu düzenlemelerin tamamlanacağını belirtti.

Zengezur Koridoru ve Demiryolu Yatırımlarında Dev Hamle

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nın temel atma töreni için Iğdır’da bulunan Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendirecek büyük bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Bu proje sayesinde Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve Orta Koridor bağlantıları ile birlikte Türkiye'nin ticaret kapasitesi ciddi oranda artacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak koridorun 30 yıllık projeksiyonda toplam 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağı öngörülüyor. Bu kazanç; işletme geliri, zaman, kaza ve iklim kazançları ile kara yolu bakım maliyetlerinden elde edilecek.

Yeni Sanayi Bölgeleri İçin Lojistik Altyapı Hazır

Uraloğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu çevresinde 12 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğuna dikkat çekerek, benzer sanayileşme potansiyelinin demir yolu projeleriyle Anadolu’da da hayata geçirilebileceğini vurguladı.

"Yeni projeler sayesinde sanayi yatırımlarını sadece İstanbul’a değil, Anadolu’ya da yaymak mümkün olacak," ifadelerini kullanan Bakan, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ulaşım projelerine öncelik verileceğini söyledi.

Suriye Sınırında Tır Geçişlerine Yeni Model

Suriye sınırında taşımacılık yapan tırların daha profesyonel ve standartlara uygun hale gelmesi için yeni düzenlemeler getiriliyor. Suriye ile yapılan anlaşmalar kapsamında, bakımsız ve standart dışı araçların Türkiye tarafına sınırlı geçişine izin verilecek.

Ayrıca, Türkiye, Ürdün ve Suriye ulaştırma bakanlarının katılımıyla bu sonbaharda yapılacak toplantıda daha kalıcı çözümlerin gündeme alınacağı bildirildi.

Suriye’de Demir Yolu ve Havalimanı Projeleri Yolda

Uraloğlu, Gaziantep-Halep hattındaki demir yolunun yeniden inşa edilmesi için 120 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç olduğunu, bu finansmanın uluslararası kuruluşlar aracılığıyla sağlanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca, Hicaz Demir Yolu’nun tadilatının Türkiye tarafından üstlenileceğini belirtti.

Şam Havalimanı’nın yenileme ihalesini Türk şirketlerinin kazandığını açıklayan Uraloğlu, Halep Havalimanı için de benzer sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Ankara’ya Esenboğa Metrosu Geliyor

Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasında planlanan metro hattı için proje revizyonu yapıldığını açıklayan Uraloğlu, "Bu yıl proje çalışmalarını tamamlamayı, önümüzdeki yıl ise ihaleye çıkmayı planlıyoruz," dedi. Metro projesi, Ankara’nın ulaşım altyapısında önemli bir boşluğu dolduracak.

Deprem Yönetmeliği Tüm Ulaştırma Yapılarında Uygulanıyor

Türkiye genelinde yapılan tüm ulaştırma projelerinin, 2020 yılında çıkarılan yeni deprem yönetmeliğine göre tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, Boğaz köprüleri başta olmak üzere mevcut yapıların da yenilendiğini kaydetti.

“15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin tüm askı halatları değiştirildi. Olası İstanbul depremine karşı ana ulaşım hatlarında önlemler alındı,” ifadelerini kullanan Bakan, Marmara Bölgesi’nde devam eden projelerin de bu perspektifte yürütüldüğünü söyledi.