Zarif, Akıcı ve Kusursuz... E.C.A. Icon serisi ile mutfak ve banyolarda konfor zamanı

Geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerinin her zaman yanında olan E.C.A.’nın banyo ve mutfaklar için tasarladığı Icon serisi; lavabo bataryası, banyo ve duş bataryası, eviye bataryası ve el duşları ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler içeriyor. A’Design Gold, Iconic, German Design ödülleri ile de tasarımsal bir fark yaratıyor.

İşlevsel, konforlu ve hijyenik

Süreklilik ve bütünlük konseptini ayrıntılarında yansıtan E.C.A. Icon serisi, kendinden emin ve dinamik çizgilerle yuvarlak hatların estetik birleşiminden oluşan detaylar barındırıyor. İşlevsel ve konforlu bir kullanıma sahip olan Icon’ın kol kısmında yer alan ve tasarım dilinin ana çizgisini belirleyen asimetrik form, ürün ailesindeki her bir fert ile bütünleşerek, modern mekanların tasarımsal değerini artırıyor. Hygiene Plus yüzey teknolojisiyle, banyo ve mutfaklarda kir ve zararlı mikroorganizmaların barınmasının önüne de geçen Icon, krom kaplı armatür grubu ürünlerinde 20 yıl garanti ile sunularak E.C.A.’nın yıllarca beraberlik ilkesini koruyor.

Neye ihtiyacınız varsa onu seçin!

Icon serisinde 12 ana ürün bulunmakla birlikte yeni ankastre kod sistemi ile rozet değişikliği yapılarak her bir ankastre ürün 3’er farklı rozet ile çeşitlendirilebiliyor. Ayrıca lavabo ve eviye bataryalarında su tasarruflu ürün alternatifi ile standart boy ve yüksek tip lavabo bataryalarının kumandalı versiyonları da tercih edilebiliyor. E.C.A. Icon serisi içerisindeki her bir ürünün ayrı özellikleri bulunmakla birlikte lavabo, banyo ve eviye bataryası 3 temel ürünü grubu olarak tanımlanıyor

Banyolar için su akışının en verimli hali

Ergonomik kullanım için en uygun şekilde tasarlanan E.C.A. Icon Lavabo Bataryası; çıkış ucu uzunluğu ve yüksekliği ile kullanıcının konfor alanını genişletiyor. Özenle tasarlanan detaylar bataryanın zarif, akıcı ve kusursuz bütünlüğüne yansırken, kullanılan gizli perlatör suyu hava ile karıştırarak yumuşak ve dolgun su akışı sağlıyor.

Daha konforlu bir duş deneyimi

E.C.A. Icon Banyo Bataryası üzerindeki yön değiştiricinin çıkış ucuna entegre edilmesinin getirisiyle suyu el duşuna, çıkış ucunun 90 derece aşağıya çevrilmesiyle yönlendiriyor. Bu özellik, dar banyolarda kullanıcıya daha geniş bir alan sağlıyor. Ayrıca gövde ısınmasını engelleyen özel iç yapı sayesinde, bataryaya dokunulduğunda cildin yanması engelleniyor.

Mutfakta ergonomik kullanım kolaylığı

Yuvarlak hatların keskin hatlarla buluştuğu E.C.A. Icon Eviye Bataryası; 360° döner borusu ile mutfaklarda ergonomik kullanım sağlıyor. Ürün, kireç kırıcılı perlatörü ile şebekeden gelen suyun kirecini azaltarak daha yumuşak bir su kullanımına imkan tanıyor.