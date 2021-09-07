Yılın tatlısı: Soğuk Baklava! Soğuk baklava nasıl yapılır? İşte Masterchef'in son bölümünde yapılan soğuk baklava tarifi...

Soğuk baklava, pastanelerde satılan son günlerin en sevilen tatlısı. Çikolatalı bir baklava olan soğuk baklava tarifi, özellikle sıcak havalarda en çok tercih edilen şerbetli tatlısı oldu. Kiminin çok sevdiği ve"tek geçtiği" kiminin ise anlamsız bulduğu soğuk baklavayı evde yapmak da mümkün.

MasterChef Türkiye’de 6 Eylül günü yayınlanan bölümde mavi takım kaptanını belirleyecek soğuk baklava tarifi, günün de en çok araştırılan tarifi. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis soğuk baklava tarifi, gerekli malzemeleri, püf noktaları ile haberimizde.

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Baklava için:

1 paket baklavalık yufka

300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)

300 gram tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 su bardağı süt

1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)

Üzeri için:

80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)

1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım.

Ardından küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağımızı alalım ve eritelim. Yağımız erirken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile alalım.

Yağımız eridikten sonra ocaktan alalım ve üzerine sıvı yağımızı ekleyerek karıştıralım.

Baklava yufkamızı tezgaha alalım, kullanacağımız fırın kabımızı yufkamızın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile keselim. Ben bu tarifte küçük boy yuvarlak borcam kullandım (27cm).

Baklavamın çok kalın olmasını istemediğim için kenarda kalan baklava yufkasını kestim ve daha sonra başka bir tarifte kullanmak için hava almayacak şekilde paketleyerek kaldırdım (fotoğraflarda ve videoda daha net olarak görebilirsiniz)

Ardından daire şeklindeki yufkaların kenarlarında kalan kısımları da aralara yerleştirmek aldım. Bu aşamada baklava yufkalarınızın kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında tutmalısınız.

Daire şeklindeki yufkalarımızı alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde ayıralım.

Fırın tepsimizin tabanına yağ karışımımızdan 1 kaşık kadar alalım ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürelim.

Daha sonra 1 tane bütün yufkamızdan yerleştirelim. Üzerine kenarlarda kalan parçalardan da bir kaç yaprak yerleştirelim. Ve 1 kaşık daha yağ gezdirelim.

Tekrar daire şeklindeki yufkamızdan yerleştirelim. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirelim.

Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayalım (Son 2 katta bütün yufka parçalarından yerleştirelim.)

Ardından baklavamızın ara malzemesini yerleştirelim. Ben iri çekilmiş fıstık kullandım siz dilerseniz fındık ya da cevizde kullanabilirsiniz.

Bu aşamada fırınımızı alt üst fansız ayarda 170°C’de ısınmaya bırakalım.

Fıstıklarımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edelim.

Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile keselim ve yağımızdan sürelim.

Hazırladığımız baklavamızı dilediğimiz boyutta keselim.

Baklavamızı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakalım. Ben 1 saat 10 dakika kadar pişirdim, fırına göre değişir bu süre, acele etmeden güzelce pişmesini bekleyin.

Baklavamız pişerken biz de şerbetimizin sütünü ekleyelim ve karıştırarak bekletelim.

Kızaran baklavamızı fırından alalım ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletelim.

Soğuyan baklavamızın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirelim.

Sıra geldi baklavamızın üzerini süslemeye. Ben kakaoyu süt tozu ile karıştırarak açtım. Ardından süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kapladım. Buzdolabında dinlendirdiğimiz soğuk baklavamız hazır.

Üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Soğuk Baklava Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Kakaonun acılığını sevmiyorsanız kakaoya süt tozu ekleyebilir ya da kakaolu süt tozunu kakao yerine tercih edebilirsiniz.

Farklı bir alternatif olarak kakao ya da çikolatalı süt tozu kullanmak istemezseniz bitter çikolata ya da sütlü çikolata rendesi ile üzerini tamamen kaplayacak şekilde yapabilirsiniz.

Şerbeti hazırlarken su koymak istemezseniz 1 bardak yani 1 litreden de hazırlayabilirsiniz.

Tatlınızı daha şekerli yapmak isterseniz şerbetin şekerini arttırabilirsiniz.

Tereyağını eritirken üzerindeki köpükleri almalısınız. Bu işlem tatlının üzerindeki tereyağının yanmasını engelleyecektir.

Baklava yufkası ince ve nişastalı olduğu için çabuk kuruma yapacaktır. Kurumayı önlemek için bez ile kapatabilirsiniz. Hava almamasını sağlayarak kurumasını önleyebilirsiniz.

Fırını önceden ısıtmak tüm ürünlerde olduğu gibi sütlü baklavada da oldukça önemlidir.

Baklava şerbetlenirken her yerine gelmesine dikkat edilmelidir.

Baklavanın arasına toz haline getirilmiş çikolata da ekleyebilirsiniz.

Çikolataları toz haline getirmek için buzdolabında beklettiğiniz çikolataları mutfak robotundan geçirebilirsiniz.

Baklavanın şerbetini verdikten sonra üstünü bir bez ile örtebilirsiniz.

Baklavayı buzdolabında beklettikten sonra servis yapmanız daha da lezzetli hale getirecektir.

Baklavayı yaparken her katı yağlamanız baklavanızın kabarmasını sağlayacak ve daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda daha da lezzetlendirecektir.