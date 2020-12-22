Yeni yılda yenilenmek için bu önerilere kulak verin

Yeni bir yıl başlarken tüm dünyada insanlar sağlık, zenginlik, aşk, mutluluk gibi güzellikler diliyor. Sevgi Keleş bu güzellikleri gerçekten yaşayacak olan kişilerin; kendini bunlara en çok hazırlayanlar olacağını söyleyerek hedeflerini gerçekleştirmek isteyenlere şu önerileri verdi:

İmgelemek önemli

Önceki yıllardan farklı sonuçlar elde edebilmek için, bu yeni yılda daha önce yapılanlardan farklı alışkanlıklar geliştirilmeli. Yeni bir düşünce oluşturarak yeni bir hayatın kapıları aralanabilir. Bunun için imgeleme tekniği etkilidir.

Gerçekleşeceğine inanarak isteyin

İnsan zihni kendini hazır hissettiği, gerçekmiş gibi olduğunu hissettiği şeyi kendine doğru çeker. Bu durum olumlu konular için de olumsuz konular için de geçerlidir. Örneğin; Olumsuz bir durum olacağına dair yoğun kaygı ve korku ile imgelenirse ve bu sanki o an olmuş gibi hissedilirse bir süre sonra bu durumun gerçekten deneyimlenme olasılığı yüksektir. Aynı durum olumlu konular için de geçerlidir. Arzu edilen zenginlik imgelendiğinde, bu durumun o an gerçekleşmiş gibi keyif, ihtişam duygusu hissediliyor ve bu pozitif enerji alınıyorsa, bir süre de devam ediyorsa yaşamda bolluk konusunda pozitif yeni durumlar deneyimlenebilir. Düşüncelere verilen enerji ve zihinsel olarak yoğunlaşılan konular hayatta çoğalır. Yaşamda pozitif durumları çoğaltmak için, her negatif düşünce akla geldiğinde oradaki enerjiye kapılmak yerine pozitif imgeleme yapılarak zihnin güzelliklere odaklanması sağlanmalı.

İmgeleme Nasıl Yapılır?

Yeni yılda nasıl bir kişi olmak isteniyorsa veya nasıl bir hayat yaşanmak isteniyorsa olmuşcasına zihinde canlandırılmalı. Çok sağlıklı olunduğu, sahip olmak istenen zenginlikler, doyum veren nitelikli ilişkiler adeta gerçekmiş gibi düşünülmeli ve gerçek olduğunda hissedilen duygular öncesinde hissedilmeli. İmgeleme yapılırken güzel enerjilere odaklanılmalı. Zenginliğin ihtişamı; ilişkide aranan sevilme, beğenilme duygusu; sağlık ve zindelik hissi gerçekmişcesine yaşanmalı.Zihin arzulanan şeyleri kabul edip, beden üzerinde pozitif duygular oluşturdukça bu istenen şeylerin gerçekleşmesi için iş birliği yapacaktır.

Hayatınızdaki gereksiz ve negatif şeylerle vedalaşın

Evlerde, ofislerde ve yaşamlarda kişilerin faydasına hizmet etmeyen, kullanılmayan eşyalar ile vedalaşılmalı. Gereksiz yer kaplayan eşyalardan sonra kişilerin hayatına zarar veren, negatif hissettiren, kişileri üzen, yoran insanlar ve sosyal ilişkiler değerlendirilmeli. İletişim sınırları buna göre yeniden belirlenmeli. Yeni yılda kendinize, size zarar veren eşya ve ilişkilerden uzaklaşarak güzel bir hediye verebilirsiniz.

Şükretmek, şükredilenleri çoğaltır

Günlük hayatın içinden her gün örneğin üç tane şükredilecek konu bulmak ve buna içtenlikle teşekkür etmek (sağlıklı alınan nefes, yenilen yemek gibi) hayatı daha olumlu hale getirecek ve sahip olunan güzellikler onurlandırıldıkça çoğalacaktır.

Yeni yılda kişilerin kendini yenilemesi, yenilenmeyi sağlayan kararların alınması ve bunların uygulanması büyük bir değişim gibi gözükse de küçük detayların uygulanmasıyla kolaylıkla mümkün. Kişiler önce kendilerini olduğu gibi kabul edebilmeli ve gerçekleştirmek istedikleri hedefleri için imgelediklerinin peşinden gidebilmeli.