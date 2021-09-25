Uçuş keyfi Kurtköy’e geldi: “Flyzone” eğlenceye Anadolu Yakası’nda devam ediyor! 

2019 yılında Mall of İstanbul’da Türkiye’nin en büyük trambolin parkı olarak hayata geçirilen Flyzone Türkiye, geçtiğimiz aylarda kendi rekorunu kırarak Taksim Demirören şubesinden sonra Avrupa’nın en büyük üçüncü trambolin parkını Torium’da hayata geçirdi. Normalleşmeyle birlikte beşinci şubesinin kapılarını Lens İstanbul’da açan Flyzone, tüm pandemi önlemlerini alarak sağlıklı eğlence imkanı sunuyor. Avrupa Eğlence yatırımı olarak hayata geçirilen ve benzersiz konseptiyle kısa sürede yüz binlerce misafir ağırlayan Flyzone Türkiye parkları, yeni şubesiyle artık Anadolu Yakası’nda da hizmet veriyor. Dev trambolin parkurlarının yanı sıra, 3500 m2’lik dev bir alana yeni eğlence bölümleri eklenerek tasarlanan Flyzone Lens İstanbul’da, her yaştan ziyaretçi için eğlence alanları bulunuyor.

Grup yarışmaları tercih ediliyor!

Dev trambolin parkurlarının yanı sıra, Survivor parkurlarının da konumlandırıldığı Flyzone Lens İstanbul, hazırlık sürecinden itibaren özellikle okul gruplarının ve şirketlerin grup eğlenceleri için markaların markajındaydı. Grup eğlencelerine ve heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapacak olan Flyzone Lens İstanbul, hem spora hem de sınırsız eğlenceye kapılarını açtı. Doğum günü partileri ve özel partiler için tasarlanan “Party Zone” alanları da yine ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Avrupa Eğlence Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer

“Yeni nesil aktivite merkeziyiz”

Avrupa Eğlence olarak pandemi sürecinde inşaat yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Avrupa Eğlence Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Pandemide yoğun bir şekilde yeni şubelerimizin mimari süreçlerini devam ettirdik. 1 Haziran itibariyle hem Flyzone Torium’u Avrupa’nın en büyük 3. Trambolin ve Aktivite Merkezi olarak hizmete açtık, hem de diğer yandan Türkiye’nin ilk İllüzyon ve Oyuncak Müzesi Wox Türkiye’yi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Şimdi de Anadolu Yakası’ndaki misafirlerimizin talepleri doğrultusunda Lens İstanbul şubemizin kapılarını açtık.” diye konuştu. Flyzone markası ile şube sayısını 5’e çıkardıklarını kaydeden Becer, “Türkiye Flyzone markasını çok sevdi. Biz de bu sevginin karşılığında yatırım planlarımızı 2023 sonuna kadar 15 şube olarak belirledik. İstanbul dışında da yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Eğlenceye 10 milyon dolarlık yatırım!

Avrupa Eğlence olarak, Flyzone Türkiye, Dumadum ve Wox Türkiye markalarıyla bugüne kadar eğlence sektöründe 10 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Becer, “Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok sektörü etkiledi. Biz ülkemize inandık ve yatırımlarımıza devam ettik. Bundan sonra da yine Nevşehir’deki şubemiz gibi, Anadolu’ya doğru yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Sektörün normalleşme ile birlikte toparlanacağına inandığını kaydeden Becer, “Direkt olarak 100 bin kişinin istihdam edildiği sektörümüzün az hasarla kaldığı yerden devam edebilmesi en büyük dileğimiz” dedi.