Twitter'ın Kurucusu 'Alaylı Mühendis' Jack Dorsey'nin Sıra Dışı Hayatı!

Milyonlarca aktif kullanıcısı ile bugün dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan ve platform üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle bir gün olsun gündemden düşmeyen Twitter başarısının arkasındaki isim Jack Dorsey için en basit tanımıyla alışılmadık diyebiliriz. Jack Dorsey hem başarıları hem de sıra dışı hayat tarzı ile Silikon Vadisi’nin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi.

Jack Dorsey yalnızca Twitter gibi bir platform kurup, onu bugünlere getirmesi ile dikkat çekmiyor; ayrıca çok genç yaşlarda yazılım dünyasına girmesi, ilerici fikirlere sahip olması ve yaşadığı hayat da bir hayli enteresan. Hatta bu farklı hayat tarzı nedeniyle pek çok kez eleştirilerin odak noktası bile oldu.

İlk yazılımını 15 yaşında geliştirdi:

Jack Dorsey, 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde, normal bir ailede dünyaya geldi. Normal bir öğrenci olarak başladığı eğitim hayatı, Bishop DuBourg Lisesi'nde tamamen değişecekti. Çünkü Jack Dorsey henüz 15 yaşında olmasına rağmen okul kütüphanesindeki bilgisayarlarda bir yazılım geliştirmişti.

Bugün bile hala bazı şirketler tarafından kullanılmakta olan bu yazılım; taksi şoförlerini, sevkiyat araçlarını ve diğer organize çalışan araç filolarını koordine etmek için kullanılan dijital bir sistemdir. Jack Dorsey aynı dönem elektronik mağazaları geziyor, arkadaşları için bir fantezi futbol ligi yönetiyor ve punk konserlerinden çıkmıyordu. Dorsey, dikili saçları ve burun halkası ile tam bir punk genciydi.

Asla bir üniversiteden mezun olamadı:

Henüz 15 yaşında yazılım geliştiren bir gencin ülkenin en başarılı üniversitelerinden mezun olacağı düşünülecektir ancak durum hiç de öyle olmadı. Bugünün yazılım ve teknoloji dünyasını şekillendiren pek çok isim gibi Jack Dorsey de önce Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde, sonra New York Üniversitesi’nde kısa süreli denemeler yapsa da okulun kendine göre olmadığını anlayarak iki okulu da bıraktı.

Elbette okulu bırakıp da kendini yollara vuracak kadar uçarı biri değildi. 2000 yılında Oakland'a taşındı. Burada eski yazılımını internet üzerinden satacak bir şirket kurdu. Aynı zamanda Twitter’ın temelleri olan, Blackberry ve e-posta sistemleri üzerinden anlık olarak kişilerin birbirinin paylaşımlarını göreceği bir platform geliştiriyordu. Bu fikri için riske girmedi ve Odeo isimli bir podcast şirketi ile anlaşmaya vardı.

Daha sona feshedilecek olan Odeo şirketine satılan fikir ‘Durumunuzu anlık olarak tüm arkadaşlarınızla paylaşabilseydiniz nasıl olurdu?’ sorusudur. Fikri anında benimseyen podcast şirketi ansızın iflas edince, Odeo şirketinin ortakları olan Evan Williams ve Biz Stone ile birlikte Jack Dorsey, adı daha sonra Twitter olacak Obvious şirketini kurdu.

Evan Williams ve Biz Stone ile birlikte kurduğu şirket sonrası Twitter domain adını 7 bin dolar ödeyerek satın aldılar. 140 karakter sınırı, kısa mesajlar ve bugün dilimize pelesenk olan onlarca tanım oluşturuldu. Genç punk Jack Dorsey saçını düzeltti, burun halkasını çıkardı, takım elbisesini giydi ve Twitter CEO’su olarak havalı koltuğuna oturdu.

2006 yılında, henüz 30 yaşındayken CEO olan Jack Dorsey’nin bu kariyeri kısa sürdü ve 2008 yılında Twitter CEO koltuğuna Evan Williams geçti. Dorsey ise hala şirket başkanı unvanını taşıyordu. Jack Dorsey’nin bu görevi isteyerek bıraktığı ise Square isimli bir dijital ödeme şirketine yaptığı yatırımlardan anlaşılıyor. Square şirketi Ekim 2015 tarihinde halka arz edildi ve Jack Dorsey bir kez daha milyarder oldu.

Twitter her geçen gün popülerleşiyordu: Obama ile kurallarını kendisinin belirlediği bir röportaj yaptı

Twitter ilk kurulduğu günlerde birkaç egoist insanın kendileri hakkında saçmalıklar yazdığı bir platform olarak değerlendiriliyor hatta ana akım medya kanallarında Twitter ve kullanıcıları alaycı bir dille eleştiriliyordu. Ancak bu farklı platforma her geçen gün yeni bir ünlü isim ekleniyor, politikacılar ve büyük şirketlerin CEO’ları burada paylaşımlar yapıyorlardı.

Twitter’a gerçek gücünü kazandıran ise Barack Obama oldu. 2008 ABD seçimlerinde yarışan iki aday Barack Obama ve John McCain, Twitter’ı güçlü bir propaganda kanalı olarak kullanarak buraya pek çok yeni kullanıcı kazandırdılar. Hatta öyle ki Jack Dorsey 2011 yılında Barack Obama’nın başkanlık döneminde kendisiyle bir röportaj yaptı ve başkanın verdiği cevapların Twitter’a uygun olarak 140 karakter ile sınırlı kalmasını istedi.

Sonunda beklenen oldu. Twitter öyle güçlendi ki bir gün halka arz edildi. Kasım 2013 tarihinde halka arz edilen şirketin bir hissesi açılışta 26, günün ilerleyen saatlerinde ise 45 Dolar oldu. Jack Dorsey, bir günde tam 2,2 milyar dolar kazandı. Aynı hisse değerinin bugünkü karşılığı 5,1 milyar dolar.

Jack Dorsey bir milyarder gibi yaşamaya başlıyor... Pardon, zaten bir milyarder:

2015 yılında CEO koltuğuna geri dönen Jack Dorsey’ye ait Twitter hisse senetlerinin her geçen gün değer kazanması, Square şirketinin halka arzı ve Caviar gibi yeni yatırımlarla Dorsey, 12 milyar dolardan fazla bir servete sahip oluyor. İçindeki punk ruhunu hala korusa da ister istemez bir milyarder hayatına da adım atıyor.

Kendine BMW 3 serisi bir araba alıyor ve bu arabanın gezegendeki en iyi mühendislik harikasını olduğunu sık sık tekrarlıyor. San Francisco’da Golden Gate Köprüsü manzaralı bir malikaneyle de milyarderliğini taçlandırıyor. Elbette her milyarder gibi ünlü modellerle birlikte olmaktan da geri kalmıyor ve adı güzel model Raven Lyn Corneil ile aşk dedikodularına karışıyor.

Siyasi tartışmaların odağı haline geliyor: Arap Baharı gibi olayların başlangıç fitilini Twitter ateşliyor...

Twitter, sunduğu özgürlük alanı ile dünyanın farklı ülkelerindeki ayaklanmaların organize edildiği platform halini alıyor. İran’da hükümet karşıtı gösteriler, Arap Baharı döneminin temelini atan toplanmalar ve daha nice ülkedeki protesto gösterilerinin hepsi Twitter üzerinden örgütlenmeye başlıyor.

Elbette bu karmaşadan Amerika Birleşik Devletleri de nasibini alıyor. Jack Dorsey, 2016 ABD seçimlerinde seçmen fikirlerini saptırdığı gerekçesi ile 2018 yılında ABD Senato İstihbarat Komitesi’ne ifade veriyor. Benzer bir suçlama ile 2020 yılında yeniden ifade veriyor ve taraf tutmakla suçlanıyor. Ancak bu ifade sırasında en dikkat çeken nokta Jack Dorsey’nin dış görünüşü oluyor.

Her şeye rağmen punk ölmedi, Jack Dorsey’nin sakallarında yaşıyor...

Jack Dorsey, gençliğinde yaşadığı punk ruhunun garip bir versiyonunu hala içinde taşımaya devam ediyor. İfade sırasında oldukça uzun sakalları dikkat çekmiş hatta bu sakalları biraz keserek tılsım gibi kullandığı iddia edilmişti. Aşı karşıtlığı ile bilinen bir yayıncının podcast kanalına konuk olması ise büyük tartışmalar yaratmıştı.

Jack Dorsey çok az yemek yiyor hatta haftasonları tamamen oruç tutuyor. Her gün vazgeçilmezi ritüeli ise üçer kez sırayla buz banyosuna ve saunaya girmek. Bu sıralar sık sık kripto para birimlerini öven Dorsey, yakın zamanda Afrika’ya taşınacağından da bahsediyor.

Bir devrin sonu: Dorsey, Twitter CEO'luk görevinden istifa etti...

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl