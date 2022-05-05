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Türkiye'de aslen en çok nereli var?
Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa en çok nüfusu olan ilimiz hangisi olurdu? TÜİK verileri ışığında Bursa, en büyük 10. il olacaktı. İlk sırada ise Şanlıurfa yer alıyor.
YAŞAM 05.05.2022, 13:01 05.05.2022, 13:18
10. BURSA
9. ERZURUM
1 milyon 893 bin 946
8. SİVAS
1 milyon 950 bin 281
7. SAMSUN
1 milyon 976 bin 178
6. İZMİR
1 milyon 976 bin 581
5. ANKARA
2 milyon 16 bin 454 kişi
4. DİYARBAKIR
2 milyon 294 bin 58
3. İSTANBUL
2 milyon 558 bin 75
2. KONYA
2 milyon 603 bin 448
EN BÜYÜK İLİMİZ ŞANLIURFA OLACAKTI!
ŞANLIURFA,
2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Türkiye'nin en büyük kenti olacaktı.