Türkiye'de aslen en çok nereli var?

10. BURSA

9. ERZURUM

1 milyon 893 bin 946

8. SİVAS

1 milyon 950 bin 281

7. SAMSUN

1 milyon 976 bin 178

6. İZMİR

1 milyon 976 bin 581

5. ANKARA

2 milyon 16 bin 454 kişi

4. DİYARBAKIR

2 milyon 294 bin 58

3. İSTANBUL

2 milyon 558 bin 75

2. KONYA

2 milyon 603 bin 448

EN BÜYÜK İLİMİZ ŞANLIURFA OLACAKTI!

ŞANLIURFA,

2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Türkiye'nin en büyük kenti olacaktı.