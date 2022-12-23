TÜİK verileri Türkiye'nin yaşlandığını söylüyor

TÜİK'in açıkladığı son veriler, Türkiye'nin de yaşlandığına işaret etti ve o çok övünülen "genç nüfus" kozunun yitirilmeye başlandığı görüldü. Çalışmaya göre toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı yükselirken, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. 1935 yılında yüzde 21,2 olan ortanca yaş, 2021 yılında yüzde 33,1 oldu.

Verilere göre 2021'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,8'yle Hakkari oldu. Bu kenti yüzde 22,1'le Şırnak ve yüzde 21,8'le Siirt izledi. En yaşlı kent ise pek çok emeklinin de tercihleri arasında yer alan Muğla oldu. Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde ise yüzde 29'u 15-17 yaş grubunda, yüzde 19'u 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,1'i 20-22 ve yüzde 20,9'u ise 23-24 yaş grubunda yer aldı.