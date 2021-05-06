Tommy Hilfiger ve Stevie Gee'den iş birliği: Tommy's Drop Shop mikro kapsül koleksiyonu

Tommy Hilfiger, Londra merkezli yönetmen, tasarımcı ve illüstratör Stevie Gee (@_stevie_gee_) ile ortaklaşa tasarlanan üçüncü Tommy’s Drop Shop limitli seri mikro kapsül koleksiyonunu tanıttı. Tommy’s Drop Shop, kreatif kişilerin, topluluklarının ve sanatsal yeteneklerin sürekli olarak keşfedilmesini teşvik etmeyi amaçlarken koleksiyondaki her stil en fazla 250 adet olarak sunuluyor.

Stevie Gee, son derece ilginç ve yaratıcı hayal gücünü Tommy’s Drop Shop tasarımlarına yansıtıyor. Animasyon, aksiyon, müzik ve dans tutkusuyla bilinen Stevie Gee, grafik tasarımlarıyla enerji ve hareket hissi yaratmanın yeni yollarını bulmaya devam ediyor.

Stevie Gee ile ortaklaşa tasarlanan kısa ve uzun kollu tişörtler ve kapüşonlu sweatshirt’ler, maviden mora uzanan bir renk yelpazesinde saykodelik çizimler içeriyor. DROP 3’te ayrıca üstü çıplak, kaslı bir çizgi karakter ile Stevie Gee’nin tanınmış temalarından eriyen yüz bir saksıda solan bir çiçek çiziminde betimleniyor. Koleksiyonun genelinde görülen diğer grafik tasarımlar arasında gerçeküstü yorumlu TOMMY JEANS bayrağı, yin ve yang sembolü, ilginç 3D fontlar gibi çizimler dikkat çekiyor.

Tommy’s Drop Shop, pop kültürün her alanından kreatif topluluk üyelerini iş birliği yaparak hızla limitli seri ürünler tasarlamaya davet ediyor. Her DROP’ta sunulan cinsiyetsiz tasarımlı tişörtler ve kapüşonlu sweatshirt’ler, sınırlı adetlerde organik pamuklu ve geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilerek markanın hiçbir şeyi israf etmeyen ve herkesi kucaklayan moda yaratma vizyonunu destekliyor. Yaratıcı iş birlikleri daima Tommy Hilfiger markasının kalbinde yer alıyor ve son beş yıldır marka ‘Gördüğünü Al’ yaklaşımını da bunun parçası haline getirmeye devam ediyor. Tommy’s Drop Shop, bu yaklaşımların en iyi yönlerini hız ve enerjide yeni seviyelerle bir araya getiriyor.

Markanın dostları ve takipçileri, #TommyHilfiger etiketini ve @TommyHilfiger hesabını alıntılayarak sosyal medya paylaşımlarına katılmaya davet ediliyor.