Sosyal Medyaya Ara Vermek Zihin Sağlığına İyi Geliyor

Bath Üniversitesinde çalışan bir araştırma takımının yürüttüğü çalışmada, sosyal medyaya bir hafta boyunca ara vermenin zihin sağlığı üzerindeki etkileri incelenmiş. Çalışmadaki bazı katılımcılar için bu durum, normalde Instagram, Facebook, Twitter ve TikTok’ta sayfa kaydırmakla geçen haftanın yaklaşık dokuz saatinin boş kalması anlamına geliyormuş.







Geçtiğimiz hafta Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking bülteninde yayımlanan sonuçlar, sosyal medyadan sadece bir hafta uzak kalmanın katılımcıların genel refah seviyesini iyileştirdiğini ve depresyon ile anksiyete belirtilerini azalttığını gösteriyor.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında yaşları 18-72 arasında değişen ve her gün sosyal medya kullanan 154 kişiyi iki grubu ayırmışlar. Gruplardan biri bütün sosyal medyaları bir hafta kullanmamaları istenen müdahale grubuyken, diğeri de normal şekilde sayfa kaydıracak kontrol grubu olmuş. Çalışmanın başlangıcında anksiyete, depresyon ve mutluluk düzeyine dönük temel puanlar alınmış.





Katılımcılar, çalışmanın başlangıcında haftada ortalama 8 saatlerini sosyal medyada geçirdiklerini belirtmiş. Bir haftalık mola vermeleri söylenen katılımcıların mutluluk, depresyon ve anksiyete seviyelerinde, sosyal medyayı kullanmaya devam eden katılımcılara göre önemli gelişmeler olduğu görülmüş. Sonuçlar kısa vadeli bir faydayı akla getiriyor.

Bir hafta mola vermeleri istenen katılımcılar, kontrol grubundaki yedi saatlik ortalamaya kıyasla sosyal medyayı ortalama 21 dakika kullandıklarını aktarmışlar. Bireylerin molaya bağlı kaldığını kontrol etmek üzere ekran kullanımına yönelik istatistikler sağlanmış.







Bath Üniversitesi Sağlık Bölümünde çalışan baş araştırmacı Dr. Jeff Lambert şöyle açıklıyor: “Sosyal medyada gezinmek o kadar fazla her yerde gördüğümüz bir şey ki, pek çoğumuz yataktan kalktığımız andan gece gözlerimizi kapatana kadar bunu neredeyse hiç düşünmeden yapıyoruz.

“Sosyal medya kullanımının devasa boyutta olduğunu ve zihin sağlığına dönük etkilerine ilişkin endişelerin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bu çalışmayla birlikte, insanlardan sadece bir hafta mola vermelerini istemenin zihin sağlığına faydalı olup olmadığını görmek istedik.

“Katılımcılarımızın çoğu, sosyal medyadan uzak kalmakla birlikte genel olarak ruh hallerinin iyileştiğini ve anksiyetelerinin azaldığını belirterek olumlu etkiler yaşadıklarını söyledi. Bu durum, ufak bir molanın bile etkisinin olabileceğini akla getiriyor.

“Elbette sosyal medya hayatın bir parçası ve birçok insan için kim olduklarının, başkalarıyla nasıl iletişim kurduklarının vazgeçilmez bir parçası. Fakat her hafta ekranı saatlerce aşağı kaydırıyor ve bunun sizi olumsuz etkilediğini hissediyorsanız, faydalı olup olmadığını görmek için kullanımı azaltmaya değer.”



Kaynak: (Popsci)





