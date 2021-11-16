Sosyal Medya'nın Gençlerde ki Büyük Etkileri!

Özellikle genç kuşak için bir nevi bağımlılık haline gelen sosyal medya, kullanıcılar üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Farkına bile varmadan refleks olarak elimizi telefona atıp en son paylaşımları görmek için sosyal medya dünyasına dalıp gidebiliyoruz. ExpressVPN ve Pollfish ortaklığında yapılan bir araştırma da sosyal medyanın Z Kuşağı üzerindeki etkilerini ele alıyor. ABD, Fransa ve Almanya’dan 16-24 yaşları arasında toplam 4 bin 500 katılımcıincelendi. Elde edilen sonuçlarsa oldukça ilginç.

Katılımcıların tamamının en az bir tane sosyal medya hesabı olduğu öğrenildi. Bu her ne kadar şaşırtıcı olmasa da katılımcıların bazıları ‘yalnızca bir uygulamada’ günde beş saat kadar zaman geçirebildiklerini belirtiyor. Fakat katılımcıların yarısı sosyal medya kullanmayanlara imrendiklerini ve %61’lik kısmı da sosyal medyanın bağımlılık yaratan etkisinden korktuklarını belirtti. Katılımcıların %20’lik kısmıysa sosyal medyadan vazgeçmeleri için 1 milyon dolardan fazla para teklif edilmesi gerektiğini söylüyor.

Sosyal medyanın gençlerin psikolojisi üzerinde büyük etkisi var:

Katılımcıların %62’lik bölümü Instagram ve Facebook’a eklenen ‘beğenme sayısını gizleme’ özelliğinin anksiyete hislerini azalttığını belirtirken katılımcıların yarısı da yeterince beğeni almamasından dolayı en az bir defa paylaşımlarını sildiklerini açıkladı. İncelenen grubun %86’sı, sosyal medyanın mutluluk seviyelerini direkt olarak etkilediğini belirtiyor. En çok zaman geçirilen platformların ise video içeriklerinin yoğunlaştığı uygulamalar olduğu tespit edildi. 16-24 yaş arası Z Kuşağı katılımcılarının en çok vakit geçirdiği uygulamalar sırasıyla şu şekilde:

YouTube

TikTok

Instagram

Snapchat

Facebook

Twitter

Her beş katılımcıdan ikisi “finsta”, yani sahte Instagram hesapları olduğunu söylerken %36’lık bir bölümü de karşı tarafın sosyal medya hesabı yoksa sevgili olmayacaklarını söylüyor. Sahte Instagram hesabı açmalarının sebebi olarak katılımcıların %33’ü kişisel paylaşımlar yapmak istediklerini; %26’sı aile ve arkadaş gruplarına özel paylaşımlar yaptıklarını; %25’i diğer insanların profillerine anonim olarak girip dolaştıkları; %17’lik kısmıysa eski sevgililerinin ne yaptığını izlemek için açtıklarını söylüyor.