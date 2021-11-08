Sokağın ortasında, apartmanların arasında! Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşırtıyor!

Manisa ermişlerinden olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi, Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunduğu konumuyla görenleri şaşırtıyor.

17. yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla apartmanların arasında kaldı. Türbe bulunduğu sokağı ikiye bölüyor. İlk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Mahalleliler ise artık durumu normal karşılıyorlar. Her cuma günü türbe başında dua ediyorlar.

İLK GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRDILAR

6 ay önce mahalleye mahalleye taşınan Nevzat Çakar (70), durumun aslında güzel olduğunu, adres tarifinde çok işe yaradığını söyledi. Misafirler geldiğinde ilk gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Çakar, kendilerinin de ilk geldiklerinde çok şaşırdığını söyledi.

Çocuğunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) buraya ikinci gelişi olduğunu belirtti. Dalyan, "Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" diyerek düşüncelerini iletti.

40 SENELİK MAHALLELİ

40 senedir türbenin bulunduğu sokakta oturan Muazzez Aydın, ilk geldiğinde bulundukları bölgede türbe olduğunu bilmediklerini ve görünce şaşırdıklarını söyledi. Aydın türbe sayesinde adres tarifinin kolay bir şekilde verildiğini; cuma günleri kalabalık olduğu ve mahalleli olarak bu durumu alıştıklarını söyledi.