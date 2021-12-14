Soğuktan Çatlayıp, Tahriş Olan Ellere Son!

Her zaman nemli ve yeterince sağlıklı ellere sahip olmak için birkaç ipucu bulunuyor. Kaybettiğiniz nemi ve pürüzsüzlüğü ellerinize geri kazandırmak için kullanabileceğiniz 5 öneri.

ELLERİNİZİ AYÇİÇEK YAĞI İLE YULAF EZMESİNE BATIRIN

Ayçiçeği tohumu yağının kuru ve tahriş olmuş cildi nemlendirdiği ve canlandırdığı kanıtlanmıştır. İster nemlendiricilerde katkı maddesi olarak ister tek başına kullanılır ve cildi kurumaya karşı koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulaf çok benzer yeteneklere sahiptir ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için harikalar yaratabilir.

Yapmanız gereken tek şey pişmiş veya çiğ yulafı birkaç damla ayçiçek yağı ile karıştırıp cildinize sürmek. Ayçiçek yağı yoksa, herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin; zeytinyağının kuru eller için faydalı olmaktan çok zararlı olduğu bulunmuştur.

Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu biliniyor. Geleneksel şekilde tüketmenin yanı sıra yenileyebildiği için kuru ve çatlamış cilde de uygulayabiliriz. Önce kuru olan bölgeyi temizler, dezenfekte eder ve ardından bağışıklık sistemini hasarlı dokuyu yeniden oluşturmaya başlaması için uyarır. Bu nedenle yanıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır.

PETROL JÖLESİ UYGULAYIN VE GECE BOYUNCA ELDİVEN GİYİN

Vazelin gibi petrol jölesi bazlı ürünler, cildimizi tedavi etmek ve nemlendirmek söz konusu olduğunda mutlak hayat kurtarıcıdır. Yapabileceğiniz şey, geceleri hasarlı ellerinize bol miktarda vazelin sürmek ve bir çift pamuklu eldiven giymektir. Böylece vazelinin ellerinizde kalmasını ve elleriniz tarafından emilmesini sağlamış olursunuz. Eldivenlerin herhangi bir iyileştirici özelliği yoktur, ancak sadece Vazelin'i el değmeden tutmak için kullanılırlar.

BİR AVOKADO EL MASKESİ OLUŞTURUN

Avokado, harika nemlendirme yeteneğine sahiptir ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyu ile karıştırmak kuru ellerinizi kurtarabilir. Biraz yulaf ekleyerek karışımı daha da güçlendirebilirsiniz.

Maskeyi 10-15 dakika ellerinize uygulayabilir ve daha fazla emilim için bir miktar folyo ile kaplayabilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra maskeyi ılık suyla temizleyebilir ve gerçekten güçlü bir losyon uygulayabilirsiniz.

B3 VİTAMİNİ İÇEREN ÜRÜNLERİ SEÇİN

Ya B3 vitamini yönünden zengvitamin in besinler tüketirsiniz ya da niasinamid içeren cilt bakım ürünleri uygularsınız ve bu cildinizin nemini artıracaktır. Cildinizin daha pürüzsüz ve tonlu olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca dermatologlar, B3'ün cildin bariyerini güçlendirmeye ve nemini daha uzun süre korumasına yardımcı olduğunu söylüyor. Elleriniz fazla kuruysa, topikal kremleri denemeniz gerekebilir, ancak birkaç hafta içinde sonuçları görmeyi beklemelisiniz.