Şirketlerin Yüzde 55’i Evden Çalışıyor!

Pandemiyle birlikte değişen sosyal hayatın yanı sıra iş hayatında da önemli değişimler meydana geldi. Hiçbir şirkete bağlı kalmadan kendi kurallarını çalışanın belirlediği freelance çalışma modelinde artış yaşanırken, hibrit ve evden çalışma modeli özellikle dijital sektörlerde uygulanmaya başladı.

Freelance Pazarını Z Kuşağı Büyütüyor

Önümüzdeki yıl içerisinde freelance çalışan sayısının 8 milyon kişiye ulaşacağını belirten Dijital Dönüşüm Uzmanı Yasin Kaplan, “Çalışanın kendi çalışma sistemini kendi belirlemesiyle ön plana çıkan freelance çalışma özellikle Z kuşağı tarafından cazip görülüyor. Her ne kadar dezavantajları olsa da risk almayı seven Z kuşağı, kendi koşullarını kendi belirlemek istiyor. Kar marjının yüksek olduğu bu sistemde Sosyal medya, dijital pazarlama, yapay zekâ teknolojileri, blockchain, 3D Grafik, Seo çalışmaları ve yazılım teknolojileri sektörlerinin freelance modeline daha hızlı uyum sağlıyor” dedi.

Şirketlerin yüzde 55’inin evden çalışma modeline geçtiğini belirten Kaplan, çalışanların korona olma riskini göze almamak adına evden çalışmayı modelini tercih ettiğini belirtti. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “Evden çalışma modeli sektörlere bağlı değişkenlikler gösterebiliyor. Bilgisayar ve internetin çalışmak için yeterli olduğu sistemde, özellikle büyük şirketler bazı departmanlarını pandemi başlangıcında evden çalışma modeline geçiş yaptırdı. Hibrit çalışma modeli ise iş arkadaşlarıyla iletişimde olmak, iş işleyişini takip edebilmek, sorunlara çözüm bulabilmek ve beyin fırtınası yapabilmek adına işverenin tercih ettiği bir sistem. Özellikle küçük çaplı firmalar hibrit çalışma modelini tercih ediyor.”