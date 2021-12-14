Şeker hastaları için mucize besin! Kan şekerini %26 düşürüyor!

Son on yılda, diyabet oranları yıldan yıla keskin bir şekilde arttı. Diyet yoluyla kan şekeri kontrolü diyabet tedavisinin temelidir. Ancak bu, "anti-diyabetik" etkileri nedeniyle bazı gıdalar, bu hastalığı önlemek için aynı derecede önemlidir. Bir besin, kan şekeri seviyelerini düşürmek isteyenlere umut verici sonuçlar sunabilir ve bu besinin konsantre hali şaşırtıcı bir şekilde yüzde 26 oranında düşürmeye yardımcı olduğu tespit edildi.

Diyabet, vücudun insülin üretme veya insüline yanıt verme yeteneğinin sona ermesiyle ortaya çıkarken kan şekerinin seviyelerinin yükselmesine neden olmaktadır. Yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili riskler geniş kapsamlı ve çok yönlüdür, ancak en çok korkulanlardan bazıları ampütasyon ve ölüme neden olmasıdır.

Kontrol altına alınmadığında kan şekeri vücudun farklı bölgelerine yayılarak kan damarlarında ciddi hasara neden olur. Bunların çoğu hayati organlara besin açısından zengin kan sağladığından, vücudun işlevlerini yerine getirmesi giderek zorlaşır.Diyabet araştırmacıları, diyet değişikliklerinin kişinin hastalık riskini azaltmak için en iyi umudu sunduğunu belirtiyor. Bazı gıdalar, ne pahasına olursa olsun, yani basit karbonhidratlardan veya rafine şekerler, mutlaka bırakılması gerekenler arasında yer alıyor. Aynı zamanda doğada bulunan bazı besinler ise kan şekerini düzenlemek için ihtiyaç duyulan desteği sağlayabiliyor.

Berberin gibi diğer bazı doğal bileşiklerin kan şekeri üzerinde güçlü düşürücü etkileri vardır. Precision Nutrition sağlık sitesine göre, berberin, kan şekerini yüzde 26 oranında azaltabilen birkaç besinden biridir. Bu haberde şöyle belirtilmektedir: "Berberine'nin anti-diyabetik özellikleri köklüdür. Aslında berberin, farmasötik bir ilaç kadar güçlüdür. Berberin, üzüm, kızılcık gibi bitkilerde bulunan bir dizi bileşikten oluşur. Precision Nutrition şöyle açıklıyor: "Berberin tüketmenin, kan şekeri kontrolünü ve diğer tip 2 diyabet belirteçlerini iyileştirdiği görülüyor." Uzman kontrolünde diğer ilaçlarla birlikte alındığında daha da iyi şeker kontrolü için birlikte uyumlu olarak çalışıyor gibi görünüyor."

Sağlık kuruluşu, bu iddiaları destekleyen bir dizi denemeye atıfta bulunarak, takviyelerin birden fazla yoldan çalıştığını açıklamaya devam ediyor. " Metabolik sendromlu veya tip 2 diyabetli kişilerde 1-3 ay boyunca günde yaklaşık bir gram berberin kullanan bir dizi üç deneme, açlık kan şekerlerinin yüzde 17-26 oranında düştüğünü gösterdi. Dahası, HbA1C'leri ( kan şekeri kontrolünün bir ölçüsü) yüzde 12 ila 18 oranında azaldı." Uzmanlar, berberinin bakterileri öldürmeye, vücudun kan şekerini nasıl aldığını düzenlemeye ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabileceğini ekliyor. Dahası, belirli kalp rahatsızlıklarından muzdarip olanlara yardımcı olabilecek kalp atışını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Amerikan Naturopatik Doktorlar Derneği, kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olmak için etkin kullanılmasını savunmaktadır. Sağlık kuruluşu, "Yüksek kolesterolü tedavi etmek için en yaygın ilaç türü olan statinleri tolere etmeyen insanlar için berberin, dikkate alınması gereken güvenli bir alternatif olabilir" diyor.