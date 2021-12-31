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Pelin Bozkurt Bilgiç'ten yeni yıl sofraları için ipuçları

Yeni yıl yeni hedefler belirlemek açısından hepimiz için çok güzel bir zamanlama. Gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve şık hale getirelim. Wellbeing uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç bizimle Yeni Yıl Sofraları için ipuçları paylaşıyor.

YAŞAM 31.12.2021, 13:33
Pelin Bozkurt Bilgiç'ten yeni yıl sofraları için ipuçları


 

“Yemek en keyif aldığımız eylemlerin başında gelir” diyebiliriz. 

Kalabalık bir sofrada yenen yemeğin keyfi de, kendine ve paylaştığın kişilere verdiğin özen de  katlanmaz mı?

İşte ‘Yeni Yıl Sofraları ‘ bunun için en güzel fırsattır.

Düşünce ve duygularımızı yönlendirmek için en güzel yol; hedef belirlemek, niyet etmektir.

Sevdiklerimizle, ailemizle sofra  etrafında bir araya gelerek duygusal olarak da besleniyoruz.

O kadarla da bitmiyor mutluluk hormonu serotonin devreye giriyor. 

Birbirinize dokunarak sarılarak oksitosin katlanıyor.

Yemek yapmak, paylaşmak karşılığında siz aldığınız  iltifatla, dostlarınız kendilerini önemli hissetmekle ödül hormonu dopamin  artıyor.

Yeni yıl yeni hedefler belirlemek açısından hepimiz için çok güzel bir zamanlama. Gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve  şık hale getirelim. Wellbeing uzmanı ve şef Pelin Bozkurt Bilgiç bizimle Yeni Yıl Sofraları için ipuçları paylaşıyor.

Gelin soframızı küçük dokunuşlarda doğal ve  şık hale getirelim.

Yeni yılın rengi Kırmızı . Bunda hem fikiriz değil mi?

Yanına yeşil de turuncu da altın veya gümüş rengi de yakışıyor.

Bu yıl soframı doğa ile uyumlu yorumladım. 

Sofranızın  sizin imzanız olduğunu gözardı etmeyin. 

Bunu bilmekle beraber yine de sizinle küçük ipuçları paylaşmak istedim:

Bahçelerde, parklarda kırılmış dallar, düşmüş yapraklar ile dekorasyona başlayabilirsiniz.

Balkabağı, nar,  portakal gibi mevsim meyveleri sofranızda süsleme olarak kullanmanızı öneririm.

Küresel ısınma nedeniyle yeni yılı kar ile karşılayan bölgeler çok azaldı. Küçük aksesuarlarla kar ve kış konseptini yakalayabilirsiniz.

Hediye yine yeni yılın güzel bir geleneği. Gelenek diyorum, evet ağaç süslemek ve hediye vermek bizim topraklarımızdan çıkmış en eski şaman geleneklerimizden. Tabakların üzerine minik hediyeler koymak güzel bir fikir olabilir. Hediyenin pahalı olması hiç istenmez. Karşı tarafı mahçup etmek en son isteyeceğimiz şey olmalı.

Ben  tabakların içine koyduğum yaprakların üzerine isimler yazarak kişiselleştiriyorum. Bu da dostlarımın kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.

Güzelleştirmek isterken dengeyi göz ardı etmeyin. Büyük mumlar,  göz temasını keseceğinden çiçekler sohbeti engeller.

Ortamda  çalan hafif müziğin canlandırıcı etkisi olur ancak sesi insan sesini bastırmamalı.

Mumları sadece sofranızda değil, kenar köşe uygun her yere serpiştirdiğinizde ışık gölge oyunları ortamı çok değiştirir.

Hepsi bir yana sofranın vazgeçilmezi gülen insanlar ve kahkahalardır.  Yeni yıla mutlu ve umutlu girmek için çok sebebimiz var unutmayın.

PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR?

Hayatını “Güzel Yaşa Güzel Yaş Al” felsefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Üniversitesi’nde NUTRITION HEALTHY LIVING Eğitimi almıştır.

Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği “Sağlıklı Misafir Sofram” adında bir kitabı vardır.

Ayrıca televizyonda BizmEv Tv’de “Pelin’le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler isminde bir program sunmaktadır.

Youtube’da ve Instagramda kendi kanalında tariflerini, bilgilerini ve tecrübelerini sevenleri ile paylaşmaktadır.

Daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunları, Şekere Neden Aşeriyoruz, Sağlık Rotası Oluşturuluyor  gibi online ve offline eğitimler vermektedir.

Sofra, Beef & Fish, Breakfast gibi Türkiye’nin önde gelen yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır.

Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayurvedik Well Aging, Yoga Terapi Eğitimleri ve Wellbeing Uzmanlığı Temel ve İleri Seviye Eğitimleri’ni tamamlamıştır. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından “Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü”‘ ne layık görülmüştür.

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