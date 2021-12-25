Otobüste örgü ören yaşlı amca görenleri şaşkına uğrattı

Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Pek bilnnese de erkeklerin örgü örmesi çok da nadir rastlanan bir durum değil. Pek çok erkek örgü örmeyi seviyor ve bunun hem dünyadan hem ülkemizden çeşitli örnekleri var.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç Köyü'nde çorap örmeyi bilmeyen erkek yok. Hem de pek çok kadının ya da örgü meraklısının bile bilmediği 5 şişle çorap örme tekniği... Yenikaraağaç köyünün erkekleri daha çocukken 5 şişle çorap örmeyi öğreniyorlar.

Bunlardan biri de olimpiyatlarda altın madalya kazanan yüzücü Tom Daley. Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmak için sırasını beklerken örgü ören İngiliz sporcunun bu hobisi kameralara yansımış ve oldukça ilgi çekmişti.

Senkronize dalışta altın madalya kazanan genç yüzücü, daha önce ördüğü kazakların yanı sıra altın madalyası için de bir kılıf örmüştü.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nde sınıflarını geçebilmek için kazak ören 60 ila 92 yaşındaki erkek öğrenciler Alzheimer'a adeta meydan okurken, renkli görüntüler de oluşturuyor.

İşte dünyanın farklı yerlerinden kimi gerçek kimi moda çekimi için eline örgü ve şişleri almış erkekler:

Kaynak: İHA, AA