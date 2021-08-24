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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Sen Tokyo'da hesabı ödedin

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Busenaz Sürmeneli, kendisini duygulandıran bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Pidecide yediği yemekten sonra gelen hesapta, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazısı ile karşılaşan Sürmeneli, "Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

YAŞAM 24.08.2021, 10:22
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Sen Tokyo'da hesabı ödedin

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks finalinde Çinli rakibi Hong Yu'yu yenerek altın madalya kazanan şampiyon Busenaz Sürmeneli, kendisine yapılan bir jestle duygu dolu anlar yaşadı.

"TOKYO'DAKİ SON YUMRUKLA HESABINI ÖDEDİN"

Gittiği pidecide yemekten sonra hesabı isteyen Sürmeneli, fişin üzerinde "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazısını gördü.

"NE MUTLU BANA"

Bu jestle birlikte duygulanan genç sporcu, "Ne mutlu bana" notuyla fişi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Bu hoş sürpriz kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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