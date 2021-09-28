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Netflix istatistikleri paylaştı: İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri

Bu zamana kadar sadece kaç hanenin izlediğini açıklayan Netflix, sonunda daha net bir veri paylaştı. İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri.

YAŞAM 28.09.2021, 09:44
Netflix istatistikleri paylaştı: İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri

Dünyanın en popüler video akış hizmetlerinden birisi olan Netflix, bildiğiniz gibi ara sıra en çok izlenen yapımlarını paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlar ne yazık ki çok sağlıklı değil.

Netflix, bir dizinin veya filmin 1, 2 dakika gibi çok ufak bir kısmını izlediğiniz zaman onu izlediniz olarak sayıyor ve istatistiklerde de o hane bu yapımı izledi olarak geçiyor. Ancak sadece tanıtım kısmını izleyip kapatmış olabilirsiniz veya dizinin ilk 10 dakikasında izleyip kapatmış olabilirsiniz. Bu yüzden Netflix'in bu zamana kadar paylaştığı istatistikler çok sağlıklı değildi. Ancak yeni paylaştığı istatistik daha güvenilir çünkü bu sefer izlenme süresi ve kaç hane tarafından izlendiği birlikte verildi. İşte o istatistiklere göre Netflix'in en çok izlenen film ve dizileri.

En Çok İzlenen Netflix Filmleri

İzlenme Süresine Göre

  1. Bird Box - 282 milyon saat
  2. Extraction - 231 milyon saat
  3. The Irishman - 215 milyon saat
  4. The Kissing Booth 2 - 209 milyon saat
  5. 6 Underground - 205 milyon saat
  6. Spense Confidential - 197 milyon saat
  7. Enola Holmes - 190 milyon saat
  8. Army of The Dead - 187 milyon saat
  9. The Old Guard - 186 milyon saat
  10. Murder Mystery - 170 milyon saat

Hane Sayısına Göre

  1. Extraction - 99 milyon
  2. Bird Box - 89 milyon
  3. Spense Confidential - 85 milyon
  4. 6 Underground - 83 milyon
  5. Murder Mystery - 83 milyon
  6. The Old Guard - 78 milyon
  7. Enola Holmes - 77 milyon
  8. Project Power - 75 milyon
  9. Army of The Dead - 75 milyon
  10. Fatherfood - 74 milyon

En Çok İzlenen Netflix Dizileri

İzlenme Süresine Göre

  1. Bridgerton 1. sezon - 625 milyon saat
  2. La casa de papel 4. sezon - 619 milyon saat
  3. Stranger Things 3. sezon - 582 milyon saat
  4. The Witcher 1. sezon - 541 milyon saat
  5. 13 Reasons Why 2. sezon - 496 milyon saat
  6. 13 Reasons Why 1. sezon - 476 milyon saat
  7. You 2. sezon - 457 milyon saat
  8. Stranger Things 2. sezon - 427 milyon saat
  9. La casa de papel 3. sezon - 426 milyon saat
  10. Ginny & Georgia 1. sezon - 381 milyon saat

Hane Sayısına Göre

  1. Bridgerton 1. sezon - 82 milyon hane
  2. Lupin Part 1 - 76 milyon hane
  3. The Witcher 1. sezon - 76 milyon hane
  4. Sex/Life 1. sezon - 67 milyon hane
  5. Stranger Things 3. sezon - 67 milyon hane
  6. La casa de papel 4. sezon - 65 milyon hane
  7. Tiger King 1. sezon - 64 milyon hane
  8. The Queen's Gambit - 62 milyon hane
  9. Sweet Tooth 1. sezon - 60 milyon hane
  10. Emily in Paris 1. sezon - 58 milyon hane
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