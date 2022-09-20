Muğla'da öğrencilere çorba dağıtımına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için çorba ikram hizmetini yeni eğitim öğretim yılında yeniden başlattı.MUĞLA (İGFA) - 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılının başlaması ile öğrenciler için hayata geçirilen projelerini devreye sokan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetini tekrar başlattı.

Sabahları özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 80 bin 500 kişilik çorba dağıtımı yaptığı öğrenildi.