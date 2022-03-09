Mart ayının en önemli gökyüzü açıları

Venüs ve Mars'ın Plüton ile şiddetli etkileşimi dışında gökyüzü bu ay pek aktif değil. Bu ay Balık burcunda yeni ay ve Başak burcunda dolunay yaşayacağız. Balık burcundaki dolunay, güçlü bir Plüton etkisine sahiptir ve olayların temaları amaçlarından saparak beklenenden daha büyük bir etki yaratır. Venüs ve Mars-Plüton kavuşumlarının etkisini 15 güne kadar uzatan bu dönemde, dünya savaş rüzgarları olmaya devam edecek gibi görünüyor ve ikili ilişkiler özel hayatımızda bir takım krizlere ve imtihanlara tabi tutuluyor. Venüs, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ilişkileri ve diplomasiyi temsil eder. Ayrıca bu kavuşumun Oğlak burcunda olması ülkeleri, hiyerarşileri ve zor kararları dünya perspektifinden açıklarken, özel hayatımızda da bazı iş ve kurumsal konularda bir krizi tetikleyebilir.

Başak burcundaki Dolunay ise yine iş ve çalışma dünyası ile ilgili konuları gündeme getiriyor.

Bunların dışında Venüs ve Mars, Ay ortasına kadar oğlak etkisini yeniay ile hayatlarımıza taşıyacak da olsa Ay içerisinde Kova burcuna geçiyor olacaklar. Bu da hayatımıza sosyal konularla ilgili agresif tutumları veya gruplar için, arkadaşlarımızla birlikte harcadığımız enerjiyi anlatacak. Mars’ın biraz daha güç kaybedeceği ve Venüs’ün biraz daha güç kazanacağı günlerdeyiz. Umarım diplomasinin ve barışın güçlenmesi adına etkili olur. Ayrıca Kova burcu protestolarla, direnişlerle, insanlık için birlikte yapılan çalışmalarla, eylemlerle alakalıdır. İçinde bulunduğumuz savaş atmosferine dair tepkilerin arttığı bir ay yaşayacağız.(habertürk)