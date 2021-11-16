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Marketlerde Şeker Yok; Şekere %25 Zam!
Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), kristal şekerin kilogram fiyatına yüzde 25 zam yapıldığını duyurdu. Yapılan zam ile birlikte kristal şekerin KDV dahil kilogram fiyatı, 5,30 TL'ye yükseldi.
YAŞAM 16.11.2021, 16:29 16.11.2021, 16:34
Ülkemizdeki zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Döviz kurunun her geçen gün yeni bir rekor kırmasıyla artan maliyetler, üreticiden tüketiciye kadar herkesi etkiliyor. Bu kez de 15 şeker fabrikasına sahip olan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), kristal şekere zam yapıldığını açıkladı. Alınan karara göre zam oranı, yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.
Yapılan zam ile kristal şekerin kilogram fiyatı, KDV hariç 4,9125 TL'ye yükseldi. Bu fiyat, zamdan önce 3,93 TL idi. Bu durumda kristal şekerin KDV dahil güncel fiyatı, 5,30 TL'ye yükselmiş oldu. Peki bu durum, hangi şeker fabrikaları tarafından üretilen kristal şeker için geçerli?
İşte Türkşeker'in internet sitesindeki güncel fiyatlar
Türkşeker bünyesindeki şeker fabrikaları ise şöyle;
- Ağrı Şeker Fabrikası
- Ankara Şeker Fabrikası
- Burdur Şeker Fabrikası
- Çarşamba Şeker Fabrikası
- Elazığ Şeker Fabrikası
- Erciş Şeker Fabrikası
- Eskişehir Şeker Fabrikası
- Ereğli Şeker Fabrikası
- Ilgın Şeker Fabrikası
- Kastamonu Şeker Fabrikası
- Kars Şeker Fabrikası
- Malatya Şeker Fabrikası
- Uşak Şeker Fabrikası
- Susurluk Şeker Fabrikası