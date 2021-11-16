Marketlerde Şeker Yok; Şekere %25 Zam!

Ülkemizdeki zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Döviz kurunun her geçen gün yeni bir rekor kırmasıyla artan maliyetler, üreticiden tüketiciye kadar herkesi etkiliyor. Bu kez de 15 şeker fabrikasına sahip olan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), kristal şekere zam yapıldığını açıkladı. Alınan karara göre zam oranı, yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Yapılan zam ile kristal şekerin kilogram fiyatı, KDV hariç 4,9125 TL'ye yükseldi. Bu fiyat, zamdan önce 3,93 TL idi. Bu durumda kristal şekerin KDV dahil güncel fiyatı, 5,30 TL'ye yükselmiş oldu. Peki bu durum, hangi şeker fabrikaları tarafından üretilen kristal şeker için geçerli?

İşte Türkşeker'in internet sitesindeki güncel fiyatlar

Türkşeker bünyesindeki şeker fabrikaları ise şöyle;