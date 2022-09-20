Malatya'da 'Otomobilsiz Yaşam Günü' farkındalığı

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği “Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü” kapsamında şehirde farkındalık oluşturmak adına 40 bisikletçinin katıldığı bir bisiklet turu düzenledi.MALATYA (İGFA) - Bisiklet turu kapsamında İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Sivas Caddesi, Recai Kutan Caddesi ve Göztepe Caddesi güzergâhlarından Arslantepe’ye kadar pedal çevirdiler.

Malatya Kent Konseyi önünde tur ile ilgili açıklama yapan Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu temsilcisi Mustafa Ekici, “Bugün dünya otomobilsizler yaşam günü ve hareket haftası sebebiyle bir farkındalık oluşturmak için şehir içinde bir kortej geçişi yaptık. Bisiklet kullanmayı teşvik etmek adına yapmış olduğumuz çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek devam edeceğiz” dedi.

Ekici, tura katılan bisiklet severlere, Malatya Kent Konseyi’ne ve her konuda kendilerine destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Katılımcılar hafta kapsamında düzenlenen bisiklet turunun çok anlamlı olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

