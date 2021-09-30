LC Waikiki ile güzel giyinmek için özel bir gün gerekmez!

Evlerde kaldığımız günlerde, kendimize özen göstermektense rahat ve salaş kıyafetler giymeyi tercih ettik. Artık güzel giyinmeyi daha fazla ertelemiyoruz ve içimizden taşan arzuya dur demiyoruz. Çünkü güzel giyinmek için özel bir fırsat yaratmaya gerek olmadığını anladık. Türkiye’nin lider moda perakende markası LC Waikiki de bu içgörüden yola çıkarak yeni bir reklam filmine imza attı. LC Waikiki’nin sonbahar için hazırladığı yeni reklam filmi, izleyenleri özel bir gün için değil, kendileri için giyinmeye davet ediyor. Dillere dolanan LC Waikiki şarkısını bu güçlü söylemle yeniden yorumluyor ve seyircide özgüven yaratacak bir duygu oluşturmayı hedefliyor.

Film, güzel giyindiğimizde çevremizdeki insanların bize yönelttiği sorularla açılıyor. Bu sorulara verilen yanıtlarla birlikte filmin enerjisi yükseliyor ve her sahnede kendi için giyinen, hayatın keyfini çıkaran insanlar görüyoruz.

Tribal Worldwide İstanbul imzalı filmin yönetmen koltuğunda Anima İstanbul’dan Aytuğ Güngör oturuyor.

KÜNYE:

Reklamveren: LC Waikiki

Reklamveren Yetkilisi: Nihal Gül, Ece Gür Hasal, Sevda Malkoç, Feride Ünal, Kaan Ağca, Hande Rengigül, Aslı Bayram, Lebriz Yıldırım

Reklam Ajansı: Tribal Worldwide İstanbul

Ajans Başkanı ve ECD: Arda Erdik

Ajans Başkan Yardımcısı ve ECD: Başar Bellisan

Ajans Başkan Yardımcısı ve Müşteri İlişkileri Direktörü: Alp Gürsoy

Kreatif Direktör: Güldeniz Şeşen Bilginer

Kreatif Ekip: Zeynep Ordu, Özlem Özel, Ayça Peksağ, Burcu Tatari Aslan, Hakan İşitmez

Müşteri İlişkileri: Özge Öncül Perçin, Melek Gökhan, Buse Sokullu, Onur Duman

Stratejik Planlama Direktörü: Ceren Şehitoğlu

Ajans Prodüksiyon Ekibi: Gülengül Soytürk, Ümit Bak, Alper Öz

Prodüksiyon Şirketi: Anima İstanbul

Yönetmen: Aytuğ Güngör

Müzik: Persenk Müzik