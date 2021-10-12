Küçük Esnaf konusu nedir, nerede ve hangi yılda çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları, konusu ve yapım yılı...

İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın hem senaristliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği Küçük Esnaf filminde Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Erdal Tosun gibi isimler dikkat çekiyor. Bugünkü televizyon yayın akışında yer alan film, Küçük Esnaf konusu nedir, nerede ve hangi yılda çekildi sorularıyla vatandaşların araştırma konuları arasında yerini aldı. Küçük Esnaf oyuncuları, konusu ve yapım yılı ile filme dair detaylar haberimizde.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor.

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ VE KAÇ YILINDA GÖSTERİME GİRDİ?

Filmin çekim mekanları arasında İstanbul'un Samatya, Kadırga ve Ağva semtleri ön plana çıkıyor. Mahalle mekanlarına ilişkin çekimlerin daha çok Samatya ve Kadırga sokaklarında gerçekleştiği film 2016 yılında vizyona girmiştir.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil