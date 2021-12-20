Kärcher “EDI 4 Buz kazıyıcı” soğuk ve karlı havalarda buzlanan camları çizmeden temizliyor 

Kış ayların gelmesi ile karlı ve don gösteren havalarda Kärcher’den çok kullanışlı alternatif bir ürün: Şarjlı EDI 4 buz kazıyıcı. Soğuk kış günlerinde Kärcher buz kazıma cihazı ile arabanızının camından buzu parça parça kazımak gibi yorucu işlerden ve camlar çizilecek mi endişesi yaşamaktan kurtulacaksınız. Üstelik koruyucu kapağının yanı sıra modern, kompakt tasarımı ve şarj bataryası sayesinde Kärcher şarjlı EDI 4 buz kazıyıcının taşınması da saklanması da çok kolay.

Artık EDI 4 buz kazıyıcı sayesinde arabanızın camından kalın, inatçı buz katmanlarını bile hızlı ve zahmetsizce çıkarmanız mümkün. Dönen diski ve 6 adet sağlam plastik bıçağı sayesinde tek bir hareketle cama yapışmış buzları söküp atan kompakt buz kazıyıcı, yuvarlak kenarları sayesinde cam yüzeylerde herhangi bir çizik oluşmasını da engelliyor.

Kullanımı çok kolay

Sadece 550 gr ağırlığında olan Kärcher şarjlı EDI 4 buz kazıyıcı, lityum iyon şarj edilebilir bataryası sayesinde kendi kendine deşarj olmadan her zaman kullanıma hazır. Cihaz sayesinde arabanızın tüm camlarını inatçı buzlardan temizlemek için en fazla 2 dakika ayırmanız yeterli olacak. Zamanla aşınan bıçaklarını ise yedek parça olarak ambalajında bulunan bıçaklarla pratik bir şekilde değiştirmeniz de mümkün.

Birkaç kullanımdan sonra pilini şarj etmeniz, yeniden üstün performansı ile çalısması için yeterli oluyor. Buz kazıyıcının üzerindeki LED sistem de makinenin şarj olmasıyla yanıp sönerek size haber de veriyor.