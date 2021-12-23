Kış aylarında içinizi ısıtacak çorba tarifleri

10 Farklı Kış Çorbası Tarifi

1-Havuç Çorbası

Malzemeler;

1 adet küçük patates

4 adet orta boy havuç

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Su ya da tavuk suyu

Yapılışı: Patates ve havuç aynı boyutlarda doğranır. Tencereye yağ alınır ve içerisine patates, havuç, sarımsak, zencefil ve adaçayı alınarak kavrulur. Kapak kapatılarak kendi içlerinde yumuşamaları ve lezzetlerin birbirlerine geçmesi beklenir. Kapak açılır yumuşamaya başladıklarında kalan malzeme eklenerek pişmeye bırakılır. Piştiğinde içerisinden defne yaprağı çıkartılarak blenderdan geçirilir. Afiyet olsun.

2-Kereviz Çorbası

Malzemeler;

1 adet kereviz

1 adet havuç

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı: Sebzeler aşağı yukarı aynı boyutlarda küp küp doğranır. Tencereye yağ alınır ve ısınınca içerisine soğan ve sarımsak eklenerek kavrulur. Ardından sebzeler ilave edilir. Hepsi bir arada yaklaşık 5 dakika kavrulur. Mercimekler eklenerek karıştırılır ve baharatlar ile birlikte su ilave edilerek pişmeye bırakılır. Afiyet olsun.

3-Bal Kabağı Çorbası

Malzemeler;

1 adet soğan

2 diş sarımsak

100 ml krema

800 gr balkabağı

Karabiber

Tuz

Tavuk ya da et suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Bal kabakları küp küp doğranır. Tencereye zeytinyağı alınır ve sarımsak ve zeytinyağı tencerede kavurulur. Bal kabakları eklenerek karıştırılır. Su ve baharatlar ilave edilerek pişmeye bırakılır. Balkabakları piştiği zaman altı kapatılarak blenderdan geçirilir. Krema yavaş yavaş eklenerek karıştırılır. Servis edilir. Afiyet olsun.

4-Sebze Çorbası

Malzemeler;

1 adet küçük kereviz

1 adet patates

1 dal pırasa

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı: Tencerede zeytinyağı ısıtılır, içerisine sarımsak eklenerek 2 dakika kavrulur. Sebzeler eşit boyutlarda doğranır, tencereye ilave edilerek yaklaşık 6-7 dakika kavrulur. Kavrulan sebzelere baharat ve su eklenerek pişmeye bırakılır. Sebzelerin tamamı yumuşadığında blenderdan geçirilir. Ayrı bir kapta, yoğurt, yumurta sarısı ve un karıştırılarak çorbanın içerisine eklenir. Kaynatmadan 5 dakika pişirilir. Servis edilir. Afiyet olsun.

5-Göce Çorbası

Malzemeler;

4 yemek kaşığı yoğurt

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 litre tavuk suyu

3 yemek kaşığı göce

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı: Göce ve su tencereye alınarak pişirilir. Ayrı bir kapta un, yumurta ve yoğurt çırpılır. Göceler piştiğinde haşlanma suyundan tek tek 1’er kaşık alarak yoğurtlu karışım ile yavaş yavaş karıştırılır. Bütün karışım ocağa alınarak 5 dakika pişirilir. Tereyağı bir tavada eritilir, içerisine baharatlar eklenerek çorba üzerine koyulur. Servis edilir. Afiyet olsun.

6-Brokoli Çorbası

Malzemeler;

1 adet brokoli

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

Su

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

250 ml süt

Tuz

Karabiber

2 diş sarımsak

Yapılışı: Zeytinyağı tencereye alınır ve küp doğranan soğan kavrulur. Soğan renk almaya başlayınca brokoliler eklenerek karıştırılır. Su ve baharatlar ilave ederek pişmeye bırakılır. Bir tavada tereyağı eritilir. İçerisine un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Süt ve ezilmiş sarımsak eklenerek karıştırılır. 10 dakika pişirilir. Çorba piştiğinde blenderdan geçirilir ve içerisine hazırlanan sütlü sos eklenir, karıştırılır. Tabaklara alınarak servis edilir. Afiyet olsun.

7-Pırasa Çorbası

Malzemeler;

4 adet pırasa, beyaz kısımları

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı: Zeytinyağı tencereye alır. Halka halka doğranan pırasa kavrulur. Ezilmiş sarımsak ilave edilir. Patates ve havuç küp küp doğranır. Sebzeler pırasanın yanına eklenerek kavrulur. Su ve baharatlar eklenerek pişmeye bırakılır. Bir kapta çorbanın terbiyesi hazırlanır. Un, yumurta sarısı ve yoğurt çırpılır. Pişen çorba blenderdan geçirilerek içerisine yavaş yavaş terbiye eklenir. Servis edilir. Afiyet olsun.

8-Kabak Çorbası

Malzemeler;

3 adet kabak

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Tavuk suyu

50 ml süt

1 adet patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Zeytinyağını tencereye alınır ve içerisinde soğanlar kavrulur. Kavrulan soğana sarımsaklar eklenerek kavurma işlemine devam edilir. Patates ve kabaklar küp küp doğranarak tencereye ilave edilir, karıştırılır. Tavuk suyu ve baharatlar eklenir, pişirilir. Pişen çorba blenderdan geçirilir, süt eklenir. Afiyet olsun.

9-Tarhana Çorbası

Malzemeler;

3 yemek kaşığı tarhana

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 adet domates rendesi

1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı: Zeytinyağı tencereye alınır, sarımsaklar eklenerek kavrulur. Salça ilave edilir ve kokusu çıkana kadar karıştırılır. Domates rendelenir ve eklenir. Tarhana sıcak su içerisinde karıştırılarak açılır. Tencereye eklenir, sıcak su ilave edilerek karıştırılır. Tuz eklenir ve servis edilir. Afiyet olsun.

10-Sebzeli Mercimek Çorbası

Malzemeler;

3 yemek kaşığı mercimek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ kereviz

1 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı ıspanak

3 diş sarımsak

1 adet soğan

Su

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Tencereye zeytinyağı alınır ve sarımsak ve soğan kavrulur. Sebzeler eşit büyüklüklerde doğranarak tencereye alınır. Mercimek eklenerek yaklaşık 5 dakika kavrulur. Su ve baharatlar eklenerek pişmeye bırakılır. Piştikten sonra blenderdan geçirilir ve servis edilir. Afiyet olsun.