Kadının Önemini ve Değerini İfade Eden “Eli Belinde” Motifi Kaşmir Halı’da

Anadolu’da halı dokumasında sıklıkla kullanılan ve kadının gücünü anlatan “Eli Belinde” motifi Kaşmir Halı ile bir kere daha hayat buluyor. Gücünü kendinden alan kadınlardan ilham alınarak özel olarak tasarlanan “Eli Belinde” motifli halı; dokuması ve renkleri ile salonlara otantik şıklığı taşıyor.

Ev dekorasyonunda sadece bir aksesuar olmayan, kullanıldığı her odaya ayrı bir hayat veren halıya bu anlamlı figürü taşıyan Kaşmir Halı, geçmişten günümüze uzanan değeri geleceğe taşımayı hedefliyor.