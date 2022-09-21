İzmit'in Kadın Girişimciler Merkezi 1 yaşında

Girişimci kadınların yeni iş fikirlerini destekleyerek üretimde katma değer yaratmalarını sağlamak amacıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nin (İZGİM) 1 yıl dönümü Gülümse Kafe’de kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 19 Eylül 2021 tarihinde açılışı yapılan İZGİM’in, önceki gün Gülümse Kafe’de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde 1. yıl dönümü kutlandı.

Gerçekleştirilen etkinliğe; Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(KOİDER) Başkanı Nilgün Yılmaz, Başkan Yardımcısı Nihan Çakıcı, Kadın Girişimciler İcra Kurul Üyeleri Nezahat Çini, Esma Bektaş, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İZGİM Atölye Sorumluları ve girişimci kadınlar katıldı. Kahvaltıda, geride kalan 1 yıllık süreçte yapılan faaliyetler hakkında kısa bilgiler verildi.

Kahvaltı sonrası konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilk söz alan KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz oldu. Yılmaz konuşmasında, “İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, şehrimizde girişimciliğin teşviki adına ciddi anlamda katkı sağladı. Biz zamanında bir kadın girişimci olarak çok zahmet çektik ve maddi manevi çok bedel ödedik. Deneme yanılma yöntemiyle bazı şeyleri öğrendik. Ancak sizler bu konuda şanslısınız. Çünkü size bunlar şu anda eğitimlerle ve uzman danışmanlarla hata yapmamanız için özel imkanlara sahipsiniz. Girdiğiniz bu yolda başarılı olmanızı diliyorum” dedi.

Girişimcilik cesaret isteyen bir şey diyerek konuşmasına başlayan Kadın Girişimciler Merkezi İcra Kurul Üyeleri Nezahat Çini ise, tüm emekçilere teşekkür etti. Programda söz alan son isim olan ve İZGİM hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu da, İZGİM’de 11 daldaki atölyelerimizde kadınlarımızla birlikte yol aldıklarını kaydederek, "Ciddi anlamda etkinliklere ve festivallere katılmışız, önemli satışlar gerçekleştirmişiz" dedi.

Konuşmalar sonrasında günün anısına pasta kesildi.

İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi projesinin sürdürülebilir olması, fırsat eşitliği sağlamak ve hizmetten daha fazla kadın yararlanması amacıyla deri, keçe, makrome, takı tasarım, mum, sabun, tokat baskı, mozaik, hediyelik obje, seramik ve çini branşlarından oluşan atölyeler, 1 Ocak 2023 tarih itibariyle yeni girişimcilere kapılarını açacak.

İZGİM ailesine katılmak isteyen kadın girişimci adayları için ilerleyen günlerde, İzmit Belediyesi tarafında yapılacak duyuru ile katılım şartları kamuoyuyla paylaşılacak.