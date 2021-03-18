İşte ünlülerin tercih ettikleri parfümler!

GIGI HADID

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Intothegloss’a verdiği röportajda, Tom Ford’un Velvet Orchid adlı parfümünü kullandığını fakat gece kokusu olması nedeniyle parfümü özel davetlerde tercih ettiğini dile getirmişti.

MARGOT ROBBIE

Eskiden parfüm meraklısı olmayan Margot Robbie’nin düşünceleri Calvin Klein’ın Deep Euphoria'sıyla tanıştıktan sonra değişti. Hollywood yıldızı, Marie Claire’ye verdiği röportajda “Gençken asla parfüm kullanmadım. Sadece esansiyel bir yağ kullanırdım ya da saçıma biraz lavanta sürerdim ama yaklaşık bir yıl önce Calvin Klein’ın Deep Euphoria'sını denedim ve hala seviyorum” dedi.

BLAKE LIVELY

Blake Lively, Gucci parfümün yüzü olsa da bir zamanlar Burberry’nin The Beat adlı parfümünü tercih ettiğini itiraf etti. Taze, hafif ve etkili olduğunu söylediği bu parfümün üst notaları pembe biber, mandalina, bergamot ve kakule içeriyor.

KATE MOSS

İkisi uygun fiyatlı üç parfüm kullanan Kate Moss, Clarins Eau Dynamisante ve Nadia Narain Lua kullanıyor.

HAILEY BIEBER

Hailey Bieber, Elle dergisine verdiği bir röportajda güzellik sırlarını açıklamıştı. 24 yaşındaki model Bond No.9’s West Side adlı parfüme övgüler yağdırmıştı. Parfüm için "Hoşuma gidiyor çünkü hem erkek hem de bir kadın kokusu olduğu için tam anlamıyla kız kokusu gibi değil" demişti.

SOFIA VERGARA

Modern Family adlı dizinin yıldızı, erkek kokularını tercih ediyor. Misk ve tütün içeren kokuların daha çekici olduğunu iddia ediyor. Favorisi ise Hermes Men’den Terre d’Hermes...

SELENA GOMEZ

Selena Gomez meyveli ve vanilya bazlı kokuları seviyor. Ünlü yıldızın en sevdiği parfümlerden biri meyve notaları içeren Marc Jacobs’un Daisy adlı parfümü…

CHRIS HEMSWORTH

Chris Hemsworth tipik ve yaygın kullanımı olan parfümlerin hayranı değil. Seçtiği parfüm ise sandal ağacı ve narenciye alt tonlarıyla öne çıkan Hugo by Hugo Boss…

VANESSA HUDGENS

Aynı parfüme bağlı kalmayan ve kokusunu belli aralıklarla değiştirmeyi seven Vanessa Hudgens, Aquolina’nın Pink Sugar adlı parfümünün vazgeçilmezi olduğunu söylüyor.

MILEY CYRUS

Miley Cyrus, genellikle olgun insanların seçimi olan Acqua di Parma'nın Iris Nobile adlı parfümü tercih ediyor. Genç şarkıcı için beklenmedik bir seçim ama söz konusu Miley Cyrus olduğunda pek de şaşırtıcı değil.

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ZAYN MALIK

Müzik kariyerine yalnız devam etme kararı veren eski One Direction yıldızı Zayn Malik, Dolce & Gabbana’nın Light Blue parfümüne hayran.

SIENNA MILLER

İngiliz oyuncu Sienna Miller, köklerine bağlı kalmayı tercih ediyor ve İngiliz marka Jo Malone’nun Lime Basil & Mandarin parfümünden vazgeçemiyor.

RIHANNA

Rihanna, iki farklı parfüm arasında dönmeyi seviyor. Seçimleri ise bir hayli ilginç… Barbadoslu şarkıcının favorileri arasında Escada’nın Moon Sparkle'ı ve Hello Kitty'nin Momoberry'si var.

CHRISTINA AGUILERA

Güçlü sesli şarkıcı, her ne kadar kendi adına çıkardığı Inspire adlı kokuyu seviyor olsa da yaz aylarında Frank Olivier'in Sun Java adlı parfümünden vazgeçemiyor.

ASHLEY GRAHAM

Chloe Eau De Parfum Ashley Graham’ın en sevdiği koku. Graham, verdiği demeçlerde onsuz yaşayamayacağını bile dile getiriyor.

KYLIE JENNER

Kylie Jenner, baş ağrısı yapan ağır kokulardan hoşlanmıyor. Ancak bazen Victoria’s Secret’ın Coconut Passion spreyini kullandığını ifade ediyor.

KAYNAK: HABERTURK