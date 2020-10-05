İstanbul Valisi açıkladı: Formula 1 Türkiye GP'si seyircisiz düzenlenecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 15 Kasım’daki yarış için "İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullandıldı.

Formula 1 Türkiye GP'si 13-14-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta seyircisiz olarak düzenlenecek.