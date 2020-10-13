Instagram fenomeni Sheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım

ABD’li Instagram fenomeni Sheyenne Shea, sosyal medya üzerinden Türkiyeli erkeklerin taciz ve tehditlerine maruz kaldığını belirten bir paylaşımda bulundu. Shea, “Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

“LÜTFEN BENİ RAHAT BIRAKIN”

Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”