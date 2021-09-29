Homend’den 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel indirim

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile mutfakta hayatı kolaylaştırarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükselten Homend’in Türk kahvesi gurusu Pottoman’la eşsiz bir deneyim yaşayacaksınız. Homend Pottoman’ın özel ısı dengesi sayesinde, közde pişirilmiş lezzetteki bol köpüklü kahveleriniz hem sizin hem de sevdiklerinizin keyfine keyif katacak.

Beş fincan kahve pişirebilirsiniz

5 fincan Türk kahvesi pişirebileceğiniz geniş hazneli Pottoman, akıllı sensörleri ile haznedeki miktarı algılayarak kahvenizin taşmasını önleme özelliğine sahip. Bu sayede her zaman bol köpüklü kahve yapmanızı sağlayacak olan Pottoman, size temizlikle ilgili sorun da çıkarmıyor.

Mutfağınızın her köşesinde şıklığı ile de dikkat çekecek olan makineniz, kahvenizi pişirip haznesini çıkardığınızda da kendini otomatik olarak kapatıyor. Başka bir düğmeye basmanıza gerek bırakmadan kahvenizin doyumsuz lezzetinin keyfini çıkarmak da size kalıyor.

İşinizi kolaylaştıran özellikler

Kırmızı gold, mor gold, antrasit gold ve krem gold olmak üzere 4 renk alternatifi bulunan Homend Pottoman, işiniz bittiğinde otomatik kapanması, sesli ikaz özelliği, 300 ml’lik kapasitesi, haznesinde su olmadığında çalışmama ve taşma emniyetleri ile mutfakta hayatınızı daha da kolaylaştırıyor.

Filtre Kahve tutkunları için

Kampanya çerçevesinde, filtre kahvesiz yapamam diyenlere özel Homend Coffeebreak 5002h Filtre Kahve Makinesini yüzde 10 fiyat avantajı ile alabilecek. Çekirdek öğütme özelliği ile öğütme ayarı sayesinde kahvenin aromasını artırabilmesiyle artık kahveler tam da sizin damak zevkine uygun olacak. Cam gövdeli demliği ile kahvenin tadı ve sıcaklığını en iyi şekilde muhafaza eden makine, özel tasarım altın filtresi ile de her seferinde tam kıvamında, ağzınıza layık aroma elde etmesini sağlıyor. Kendiniz ve sevdikleriniz için www.homend.com.tr’den yapacağınız alışverişle adresine kadar da teslim edilecek.