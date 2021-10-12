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"Goldmaster Yenidem Cam Çay Makinesi" İle Her Dem Taze Çayınız Hazır

Kişisel bakımdan mutfak ürünlerine, elektronikten sağlık ürünlerine onlarca kategoride yüzlerce ürün seçeneği sunan Goldmaster, Yenidem Cam Çay Makinesi ile çay tiryakilerinin gönlünü fethediyor. 2L. sağlığa uygun cam gövde kapasitesi ve 1L. sağlığa uygun cam demlik kapasitesi ile hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor.

YAŞAM 12.10.2021, 12:57 12.10.2021, 13:05
"Goldmaster Yenidem Cam Çay Makinesi" İle Her Dem Taze Çayınız Hazır

Çay, günlük hayatımızın olmazsa olmaz içeceği. Gerek sabah kahvaltılarına, gerekse akşam yemek sonrası sohbetlerine eşlik eden çayı bir de sağlıklı cam demlikten içmek apayrı bir keyif. Geliştirdiği inovatif ürünlerle mutfakta hayatımızı kolaylaştıran Goldmaster, Yenidem Cam Çay Makinesi'nin 1900 W güçlü kaynatma ve tasarruflu sıcak tutma fonksiyonu ile uzun süre sıcacık ve tam deminde çay içme keyfi sunuyor.

Paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde tam tadında, tozsuz ve berrak bir çay içimi sunan çay makinesi, susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı otomatik kapanma özelliği ile de güvenli bir kullanım sunuyor.  Hazne içi aydınlatması sayesinde su ve çay miktarını görme fırsatı sunarken dekoratif bir aydınlatma görevi de gören Yenidem Cam Çay Makinesi, 360° dönmeyi sağlayan enerji iletim tabanı ile de rahat ve konforlu bir kullanım sunuyor.

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