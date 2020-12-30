Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti

AFP haber ajansına göre ünlü Fransız moda tasarımcısı, Paris'in batısındaki Neuilly'de bulunan bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

Cardin'in ailesi yaptığı açıklamada, "Ailemizi derin üzüntüye boğan bir gün. Hayatı boyunca gösterdiği cesaret ve tutkudan dolayı onur duyuyoruz" dedi.

Fransız moda devi 70 yılı aşkın kariyerine, İkinci Dünya Savaşı sonrası moda dünyasında yaşanan altın çağda üstlendiği öncülük rolünü de sığdırmayı başardı.

PIERRE CARDIN KİMDİR?

Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922'de doğdu. İtalyan asıllı Fransız modacı.

Giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu. 1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi. 1957'de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri "Eve" (Havva) açtı.

1959 yılındaki Japonya seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete soktu. Beatles grubu, heykeltıraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sundu. 1980 yılında New York’ ta “Metropolitan Saat Müzesi” nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'ye kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü.

Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmekle de bilinen Cardin, 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi.