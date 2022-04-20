Frambuaz sirkesinin saça müthiş faydaları

Saç bakımı denilince akla gelen doğal yöntemlerin başında "sirke" yer alıyor.

Elma sirkesi veya üzüm sirkesinin saç sağlığı için yararlı, besleyici ve vitamin deposu olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son günlerde daha popüler olan bir seçenek var:Frambuaz sirkesi

Saçlarınızın yıpranmasından, dökülmesinden ve cansız görünmesinden şikayetçiyseniz, doğal bir yöntem olan frambuaz sirkesi yardımınıza koşabilir.

Meyve ve sirke karışımı kulağa garip gelse se, kozmetik sektöründe oldukça ilgi gören bir bileşim haline geldi.

Frambuaz sirkesi saç sorunlarının doğal ve mucizevi bir kurtarıcısı rolündedir. Yıpranmış görünen saçlarınızı eski haline getirmek isterken doğal bir yol arıyorsanız, sirkeye başvurmakta fayda vardır.

Tercihen organik olmasının önermekle birlikte frambuaz sirkesi, sudan kaynaklı kireç ve diğer solmaya sebep olan faktörlere karşı onarır ve korur.

Frambuaz sirkesinin normal sirkeden en büyük farkı kokusudur. Frambuaz kokusu mis gibi bir parfüm bırakır.

Öte yandan kendiniz de hazırlayabileceğiniz bu sirke, tonik olarak kullanıldığında kepek, saç derisi problemleri, kaşıntı, cansızlık, yağlanma gibi birçok sorunun da önüne geçebilir.

Frambuaz sirkesi evde nasıl yapılır diye merak edenler için en basit tarifi sizler için yazdık.

İşte saçlarınızın bakımını tamamlayacak olan frambuaz sirkesinin yapılışı...

Saçlar için frambuaz sirkesi tarifi:

Frambuaz sirkesi için kolları sıvamadan önce ihtiyacınız olan malzemeler "taze frambuaz ve su"

Bir kavanoza 1 litre suyu ve dört bardak taze frambuazı dökün.

Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

1 gece bekletin ve ardından süzüp posasını atın.

Aynı işlemi bir önceki adımda elde ettiğiniz sıvı ve yine dört bardak frambuazla tekrarlayın ve bütün bir gece bekletin.

Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin.

İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Frambuazlar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin. Son olarak süzün ve saç diplerinize püskürtebileceğiniz bir şişede saklayın.

Temiz ve ıslak saça masaj yaparak uygulayacağınız frambuazlı sirke tonik olarak kullanılabilir. Özel aktifler ve sirke sayesinde ağırlık yapmadan ışıldayan saçlara kavuşmanızı sağlar. (ensonhaber)